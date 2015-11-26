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Tesla

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6 окт 2020 : 		 FRANK HANNON: «Не думаю, что TESLA будут работать с Tommy Skeoch'ем»

3 июл 2020 : 		 Карантинное видео от TESLA

26 май 2020 : 		 Карантинное видео TESLA

15 май 2020 : 		 Гитарист TESLA в кавер-версии классики FOREIGNER от JEFF CARLSON BAND

12 май 2020 : 		 Басист TESLA выпускает биографию

16 апр 2020 : 		 Вокалист TESLA о влиянии COVID-19 на музыкальный бизнес

23 мар 2020 : 		 TESLA отменили весенний тур

20 мар 2020 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от TESLA

10 мар 2020 : 		 Фрагмент нового DVD TESLA

16 фев 2020 : 		 Фрагмент нового DVD TESLA

11 фев 2020 : 		 Концертный релиз TESLA выйдет весной

13 авг 2019 : 		 Новое видео TESLA

21 май 2019 : 		 Новое видео TESLA

12 мар 2019 : 		 Новое видео TESLA

1 мар 2019 : 		 Новая песня TESLA

19 фев 2019 : 		 Видео из тура TESLA

8 фев 2019 : 		 Новая песня TESLA

19 янв 2019 : 		 Новый альбом TESLA выйдет весной

19 фев 2018 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD присоединился на сцене к TESLA

14 фев 2018 : 		 TESLA выпустят новый альбом осенью

19 янв 2018 : 		 Новый альбом TESLA выйдет летом

31 дек 2017 : 		 Рассказ о 2017 для TESLA

19 дек 2017 : 		 Гитарист TESLA выпускает сольник

2 окт 2016 : 		 PHIL COLLEN присоединился на сцене к TESLA

25 авг 2016 : 		 Новое видео TESLA
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Басист TESLA — о том, как группе удалось сохранять свои вечеринки в секрете



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Басист TESLA Brian Wheat, 24 ноября выпускающий биографию "Son Of A Milkman: My Crazy Life With Tesla", ответил в рамках недавнего интервью на вопрос о том, как группе удалось сохранить от прессы в тайне их вечеринки в 80-е и начале 90-х, в то время как слава MÖTLEY CRÜE или GUNS N' ROSES гремела по всему миру:

«Такие команды, как MÖTLEY CRÜE или GUNS N' ROSES, были куда более известными чем мы. Мы не были на страницах всех журналов или в постоянной ротации на MTV. Нас там крутили небольшой период времени с "Five Man Acoustical Jams" — "Signs", "Modern Day Cowboy" и "Love Song" — но полагаю, что нас воспринимали как американский BAD COMPANY или какую-то блюз-роковую команду. У нас не было какого-то яркого имиджа, поэтому, думаю, всё и оставалось вне внимания прессы. Мы не выкидывали телевизоры из окон отеля и не творили похожего дерьма, нам просто нравились наши алконаркотусовки и всё. Я и правда не знаю, как нам удалось всего этого избежать, и очень благодарен за то, что мы всё ещё живы. Полагаю, что избежать подобного было своего рода благословением».

BRIAN WHEAT: How TESLA Managed To Keep Its Hardcore Partying Out Of The Press




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