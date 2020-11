сегодня



Басист TESLA — о том, как группе удалось сохранять свои вечеринки в секрете



Басист TESLA Brian Wheat, 24 ноября выпускающий биографию "Son Of A Milkman: My Crazy Life With Tesla", ответил в рамках недавнего интервью на вопрос о том, как группе удалось сохранить от прессы в тайне их вечеринки в 80-е и начале 90-х, в то время как слава MÖTLEY CRÜE или GUNS N' ROSES гремела по всему миру:



«Такие команды, как MÖTLEY CRÜE или GUNS N' ROSES, были куда более известными чем мы. Мы не были на страницах всех журналов или в постоянной ротации на MTV. Нас там крутили небольшой период времени с "Five Man Acoustical Jams" — "Signs", "Modern Day Cowboy" и "Love Song" — но полагаю, что нас воспринимали как американский BAD COMPANY или какую-то блюз-роковую команду. У нас не было какого-то яркого имиджа, поэтому, думаю, всё и оставалось вне внимания прессы. Мы не выкидывали телевизоры из окон отеля и не творили похожего дерьма, нам просто нравились наши алконаркотусовки и всё. Я и правда не знаю, как нам удалось всего этого избежать, и очень благодарен за то, что мы всё ещё живы. Полагаю, что избежать подобного было своего рода благословением».











