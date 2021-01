сегодня



Басист TESLA : «Гранж больно по нам ударил»



Басист TESLA Brian Wheat, занимающийся промоушном автобиографии "Son Of A Milkman: My Crazy Life With Tesla", ответил на вопрос о том, как популярность гранжа в начале 90-х повлияла на команду:



«Когда мы выпустили "Bust A Nut", а это был 94-й год, внезапно люди стали говорили нам, что наша карьера закончилась и это было довольно обескураживающе. Потому что мы думали что сделали замечательную запись, мы думали, что сделали то, что должно было стать нашим прорывным альбомом, а он был продан тиражом в 800 000 копий. Но из-за того, что пластинка не получила двойную пластину как это было раньше и из-за того, что появились новые группы от которых все сходили с ума, включая нашу звукозаписывающую компанию — все это для нас было немного обескураживающе и, можно сказать, отбросило на обочину. Наш менеджер сказал мне: "Всё кончено, чувак. Для тебя все кончено" — это говорил мой менеджер, Клифф Бернстайн. Помню я тогда просто подумал: "Вау, как он может так говорить? Это не очень обнадеживает. Это было так бесстрастно: "Ну, твоей карьере конец". А такой думаю: что же мы сделали не так? Что мы сделали? Почему все кончено? Они любили нас еще в прошлом году!"



Так что да, нам было непросто и считаю, что это во многом способствовало распаду в 1995 году. Это определенно не прошло даром для нашей психики. Ну и плюс проблемы с Tommy в то время, у нас всегда были проблемы с ним, но тогда они только обострились. И это здорово подкосило нашу психику, и, в конце концов, мы расстались».













