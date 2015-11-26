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Tesla

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24 дек 2020 : 		 Работали ли в TESLA над музыкой? Отвечает басист!

10 дек 2020 : 		 У TESLA много нереализованного материала

5 дек 2020 : 		 Выход биографии басиста TESLA отложен

5 ноя 2020 : 		 Басист TESLA — о том, как группе удалось сохранять свои вечеринки в секрете

6 окт 2020 : 		 FRANK HANNON: «Не думаю, что TESLA будут работать с Tommy Skeoch'ем»

3 июл 2020 : 		 Карантинное видео от TESLA

26 май 2020 : 		 Карантинное видео TESLA

15 май 2020 : 		 Гитарист TESLA в кавер-версии классики FOREIGNER от JEFF CARLSON BAND

12 май 2020 : 		 Басист TESLA выпускает биографию

16 апр 2020 : 		 Вокалист TESLA о влиянии COVID-19 на музыкальный бизнес

23 мар 2020 : 		 TESLA отменили весенний тур

20 мар 2020 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от TESLA

10 мар 2020 : 		 Фрагмент нового DVD TESLA

16 фев 2020 : 		 Фрагмент нового DVD TESLA

11 фев 2020 : 		 Концертный релиз TESLA выйдет весной

13 авг 2019 : 		 Новое видео TESLA

21 май 2019 : 		 Новое видео TESLA

12 мар 2019 : 		 Новое видео TESLA

1 мар 2019 : 		 Новая песня TESLA

19 фев 2019 : 		 Видео из тура TESLA

8 фев 2019 : 		 Новая песня TESLA

19 янв 2019 : 		 Новый альбом TESLA выйдет весной

19 фев 2018 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD присоединился на сцене к TESLA

14 фев 2018 : 		 TESLA выпустят новый альбом осенью
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Басист TESLA: «Гранж больно по нам ударил»



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Басист TESLA Brian Wheat, занимающийся промоушном автобиографии "Son Of A Milkman: My Crazy Life With Tesla", ответил на вопрос о том, как популярность гранжа в начале 90-х повлияла на команду:

«Когда мы выпустили "Bust A Nut", а это был 94-й год, внезапно люди стали говорили нам, что наша карьера закончилась и это было довольно обескураживающе. Потому что мы думали что сделали замечательную запись, мы думали, что сделали то, что должно было стать нашим прорывным альбомом, а он был продан тиражом в 800 000 копий. Но из-за того, что пластинка не получила двойную пластину как это было раньше и из-за того, что появились новые группы от которых все сходили с ума, включая нашу звукозаписывающую компанию — все это для нас было немного обескураживающе и, можно сказать, отбросило на обочину. Наш менеджер сказал мне: "Всё кончено, чувак. Для тебя все кончено" — это говорил мой менеджер, Клифф Бернстайн. Помню я тогда просто подумал: "Вау, как он может так говорить? Это не очень обнадеживает. Это было так бесстрастно: "Ну, твоей карьере конец". А такой думаю: что же мы сделали не так? Что мы сделали? Почему все кончено? Они любили нас еще в прошлом году!"

Так что да, нам было непросто и считаю, что это во многом способствовало распаду в 1995 году. Это определенно не прошло даром для нашей психики. Ну и плюс проблемы с Tommy в то время, у нас всегда были проблемы с ним, но тогда они только обострились. И это здорово подкосило нашу психику, и, в конце концов, мы расстались».

TESLA's BRIAN WHEAT Looks Back On Early 1990s Rise Of Grunge: Our Manager Said To Me 'It's Over For You'





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