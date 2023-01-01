На концертном альбоме TESLA будет много раритетов

Гитарист TESLA Frank Hannon в рамках недавней беседы рассказал о выходящем этим летом концертном диске "Full Throttle Live!":
«Концертный альбом готов примерно на 99 процентов. Оформление уже готово. Сейчас мы просто вносим последние штрихи, а затем выпустим его, как только удастся наладить компьютерное распространение, все эти мелочи.
Это будут в основном качающие треки. В альбоме будут наши новые песни "Cold Blue Steel" и "Time To Rock!", наша последняя рок-песня. А все остальные песни в нём — это более редкие треки. В альбоме нет ни "Signs", ни "Love Song". Здесь есть тяжёлые песни, такие как "Miles Away" и "Breakin' Free", и то, что мы никогда не выпускали в концертном исполнении до сих пор».
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