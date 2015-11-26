13 окт 2021



Гитарист TESLA : «Я не знаю, когда Troy вернётся в группу»



Frank Hannon в недавней беседе в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" коснулся темы отсутствия в команде Troy'я Luccketta:



«Когда в августе нас сильно подкосил COVID, все заболели, включая и Troy'я. И когда мы все наконец пришли в себя, я думаю, Troy понял: "Мне просто не хочется отправляться в путь. Мне нужно больше времени". Так что он взял паузу, которая ему нужна, чтобы всё уладить. Многие люди чувствуют себя так же. И я его не виню. Ему за 60, он гастролирует с нами уже 35 лет. Так что он взял перерыв. И я не знаю, когда он вернётся. И, слава Богу, он свёл нас с нашим старым другом Steve'ом Brown'ом — младшим братом Mick'a из DOKKEN. И, блин, Steve — я должен быть честным — привнёс в группу много позитивной энергии, мы отлично проводим время с ним. Когда Troy будет готов [вернуться], тогда мы и поговорим об этом, но сейчас Steve просто жжёт. И концерты проходят отлично».



По словам Hannon'a, это не первый раз, когда Steve играет с TESLA:



«Он и раньше работал с нами, когда Troy'ю требовались один или два выходных дня. Всякий раз, когда у нас случались семейные неприятности, бывало, что кто-то подменял меня, — Howie Simon подменял меня раньше. Steve играл с нами и раньше, но впервые это было столь долгое время. И это будет продолжаться как минимум до конца гастрольного сезона этого года. Он будет играть с нами на наших концертах. Он отличный парень, мужик, и привносит в шоу действительно классную атмосферу!»







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