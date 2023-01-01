Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 25
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 17
*SLIPKNOT расстались с клавишником 15
*PHILIP ANSELMO вновь конфедерат 14
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 13
*Гитарист JUDAS PRIEST выбрал своего рок-бога 13
*Новое видео SLIPKNOT 12
*Бывший перкуссионист SLIPKNOT: «Я скучаю по фанатам» 11
*PAUL STANLEY — о Pride Month 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 25
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 17
*SLIPKNOT расстались с клавишником 15
*PHILIP ANSELMO вновь конфедерат 14
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
[= ||| все новости группы



*

Tesla

*



9 июн 2023 : 		 Новое видео TESLA

17 май 2023 : 		 Новый релиз TESLA выйдет весной

6 май 2023 : 		 Гитарист TESLA об уходе на песнию

12 апр 2023 : 		 Так кто стучит в TESLA?

2 апр 2023 : 		 SEBASTIAN BACH присоединился на сцене к TESLA

20 мар 2023 : 		 TESLA начали серию концертов в Лас-Вегасе

10 мар 2023 : 		 На концертном альбоме TESLA будет много раритетов

28 фев 2023 : 		 TESLA запишут кавер-версию AEROSMITH

17 фев 2023 : 		 Концертный трек TESLA

4 окт 2022 : 		 TROY LUCCKETTA не уверен, что вернётся в TESLA

5 сен 2022 : 		 FRANK HANNON — о делах TESLA в COVID

29 авг 2022 : 		 Гитарист TESLA — о барабанщике

9 авг 2022 : 		 Новая песня TESLA

28 июн 2022 : 		 TESLA представила новый трек

14 июн 2022 : 		 Новый сингл TESLA выйдет летом

28 мар 2022 : 		 TESLA думают о синглах

11 мар 2022 : 		 Видео с текстом от TESLA

12 фев 2022 : 		 Бывшие участники TESLA встретились спустя 15 лет

27 окт 2021 : 		 Обучающее видео от TESLA

13 окт 2021 : 		 Гитарист TESLA: «Я не знаю, когда Troy вернётся в группу»

6 окт 2021 : 		 Гитарист TESLA: «Я ошибался насчёт вакцины»

15 сен 2021 : 		 Гитарист TESLA: «Я слишком затянул с вакциной»

27 авг 2021 : 		 Новое видео TESLA

11 авг 2021 : 		 У гитариста TESLA COVID-19

10 авг 2021 : 		 TESLA отменили концерты из-за множественных случаев COVID-19

9 авг 2021 : 		 TESLA выступают без FRANK'a HANNON'a
Показать далее
| - |

|||| 9 июн 2023

Новое видео TESLA



zoom
"Miles Away", новое видео группы TESLA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Full Throttle Live":

01. Miles Away
02. Changes
03. Time to Rock
04. Breakin' Free
05. Call It What You Want
06. Lazy Days Crazy Nights
07. Cold Blue Steel
08. Edison's Medicine
09. S.O.S. (Too Bad)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 223

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом