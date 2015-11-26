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Tesla

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6 окт 2021 : 		 Гитарист TESLA: «Я ошибался насчёт вакцины»

15 сен 2021 : 		 Гитарист TESLA: «Я слишком затянул с вакциной»

27 авг 2021 : 		 Новое видео TESLA

11 авг 2021 : 		 У гитариста TESLA COVID-19

10 авг 2021 : 		 TESLA отменили концерты из-за множественных случаев COVID-19

9 авг 2021 : 		 TESLA выступают без FRANK'a HANNON'a

8 июл 2021 : 		 Бывший гитарист TESLA: «Да не сижу я на наркотиках!»

27 июн 2021 : 		 Басист TESLA: «Вот не люблю я термин Hair meta!»

16 фев 2021 : 		 Акустика от музыкантов TESLA

1 фев 2021 : 		 Басист TESLA хотел бы в тур MÖTLEY CRÜE/DEF LEPPARD

28 янв 2021 : 		 Басист TESLA: «Благодарен Трампу за вакцину»

21 янв 2021 : 		 Никакого алкоголя и наркотиков в лагере TESLA с 2004 года!

18 янв 2021 : 		 Мёртв ли рок? Отвечает басист TESLA!

3 янв 2021 : 		 Басист TESLA: «Гранж больно по нам ударил»

30 дек 2020 : 		 Басист TESLA: «Шесть лет паузы заставили ценить группу»

24 дек 2020 : 		 Работали ли в TESLA над музыкой? Отвечает басист!

10 дек 2020 : 		 У TESLA много нереализованного материала

5 дек 2020 : 		 Выход биографии басиста TESLA отложен

5 ноя 2020 : 		 Басист TESLA — о том, как группе удалось сохранять свои вечеринки в секрете

6 окт 2020 : 		 FRANK HANNON: «Не думаю, что TESLA будут работать с Tommy Skeoch'ем»

3 июл 2020 : 		 Карантинное видео от TESLA

26 май 2020 : 		 Карантинное видео TESLA

15 май 2020 : 		 Гитарист TESLA в кавер-версии классики FOREIGNER от JEFF CARLSON BAND

12 май 2020 : 		 Басист TESLA выпускает биографию

16 апр 2020 : 		 Вокалист TESLA о влиянии COVID-19 на музыкальный бизнес

23 мар 2020 : 		 TESLA отменили весенний тур
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Гитарист TESLA: «Я ошибался насчёт вакцины»



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Frank Hannon, недавно напрямую столкнувшийся с COVID-19, в недавнем интервью заметил следующее:

«Мы прошли через настоящий COVID ад, и, к счастью, никто из нас не умер от него. Я только что потерял ещё одного друга, который умер от COVID. Это реальная вещь, чувак. Люди, которые выступают против вакцинации и всего такого, — я был по ту сторону забора, слушал всю эту чепуху. Но мы прошли через это и выжили.

Наши друзья из STYX и наши друзья из других групп, которые успешно гастролируют, дали нам несколько советов, которым мы следуем [сейчас, когда мы в дороге].

Как бы ты ни ненавидел носить маску, ты просто должен делать это, когда ты близок к людям. И мы так и делаем. Сейчас мы все привиты. Мы осторожны, но мы также пытаемся жить своей жизнью».

Кроме того, Hannon подробно рассказал о своей битве с COVID-19, сообщив:

«Я хочу описать это, потому что я получил от какого-то клоуна в Интернете порцию оскорблений: "Все, что у тебя было, это грипп. Это всего лишь грипп. Хватит раздувать из мухи слона". И это самая большая ложь. Я говорю тебе, дружище, это был месяц ада. Это был тяжёлый месяц.

На всех это влияет по-разному. Как я уже сказал, к сожалению, многие люди умирают. Но для меня это было похоже на месячное похмелье. Представьте себе, что вы выпили всю текилу и виски, выкурили пачку нефильтрованных сигарет Pall Mall за три дня, — представьте себе это — и затем просыпаетесь от этого похмелья в течение месяца. Вот на что это было похоже».

TESLA





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