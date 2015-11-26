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Гитарист TESLA : «Я ошибался насчёт вакцины»



Frank Hannon, недавно напрямую столкнувшийся с COVID-19, в недавнем интервью заметил следующее:



«Мы прошли через настоящий COVID ад, и, к счастью, никто из нас не умер от него. Я только что потерял ещё одного друга, который умер от COVID. Это реальная вещь, чувак. Люди, которые выступают против вакцинации и всего такого, — я был по ту сторону забора, слушал всю эту чепуху. Но мы прошли через это и выжили.



Наши друзья из STYX и наши друзья из других групп, которые успешно гастролируют, дали нам несколько советов, которым мы следуем [сейчас, когда мы в дороге].



Как бы ты ни ненавидел носить маску, ты просто должен делать это, когда ты близок к людям. И мы так и делаем. Сейчас мы все привиты. Мы осторожны, но мы также пытаемся жить своей жизнью».



Кроме того, Hannon подробно рассказал о своей битве с COVID-19, сообщив:



«Я хочу описать это, потому что я получил от какого-то клоуна в Интернете порцию оскорблений: "Все, что у тебя было, это грипп. Это всего лишь грипп. Хватит раздувать из мухи слона". И это самая большая ложь. Я говорю тебе, дружище, это был месяц ада. Это был тяжёлый месяц.



На всех это влияет по-разному. Как я уже сказал, к сожалению, многие люди умирают. Но для меня это было похоже на месячное похмелье. Представьте себе, что вы выпили всю текилу и виски, выкурили пачку нефильтрованных сигарет Pall Mall за три дня, — представьте себе это — и затем просыпаетесь от этого похмелья в течение месяца. Вот на что это было похоже».







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