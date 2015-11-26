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Tesla

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Никакого алкоголя и наркотиков в лагере TESLA с 2004 года!



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Барабанщик TESLA Troy Luccketta ответил на вопрос, как группе удалось просуществовать вот уже сорок лет:

«Ну мы расстались в 96-м, а потом снова сошлись в октябре 2000 года. Это должно было стать [воссоединением] только для одного шоу. И вот пролетело 20 лет. И благодаря этому процессу мы многое узнали о том, как оставаться вместе, как уважать друг друга.

К сожалению, алкоголь и наркотики иногда влияют на рок-н-ролл. У TESLA нет ни наркотиков, ни алкоголя в туре, даже пива за кулисами нет — с 2004 года. Вот уже 16 лет. У нас была встреча, и мы решили, что не хотим алкоголя и ничего другого, что нам могло бы помешать. Потому что иногда если кто-то выпивает слишком много, могут возникнуть проблемы, он может сделать какую-нибудь глупость, и это может повлиять на всю команду. Так что мы избавились ото всех этих потенциальных проблем и научились быть по-настоящему уважительными по отношению к другим.

35 лет — это долгий срок для группы, чтобы оставаться вместе. У нас четверо из пяти первоначальных участников группы, и это непростая задача. Но именно так нам это удалось. Мы очень уважали друг друга, и мы по-настоящему [ладим друг с другом]. Когда мы делим один автобус, — это ведь ограниченное пространство, люди могут стать раздражительными через некоторое время. Мы делаем это не идеально, но мы делаем это чертовски хорошо!»

TESLA Hasn



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

ElectricRetard


21 янв 2021, 15:35		Вперед Илон Маск!

sibterminator


21 янв 2021, 17:10		А я с конца 19го года не просыхаю! То же повод гордится!


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