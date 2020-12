сегодня



Басист TESLA : «Шесть лет паузы заставили ценить группу»



Басист TESLA Brian Wheat, занимающийся промоушном автобиографии "Son Of A Milkman: My Crazy Life With Tesla", ответил на вопрос о том, как популярность гранжа отразилась на группе:



«Мы никогда по-настоящему не слушали слишком много, что делали другие; мы занимались тем, чем занимались. Но нас застало врасплох решение лейбла — они вроде как нас любили, мы были на коне последние лет четыре-пять. И когда появился гранж, они вдруг заговорили: "Ну, мы можем вас бросить". И мы такие: "Что? О чём вы говорите? Потому что альбом "Bust A Nut" [1994] , я думаю, был распродан тиражом семьсот тысяч копий, а последняя запись до него была продана тиражом более двух миллионов или почти два миллиона. Значит, что ты набрал на золотой диск, а вокруг говорят, что лейбл сбросит тебя, несмотря на это. Вот этим мы и были застигнуты врасплох, и я полагаю, что это и правда деморализовало нас и привело на путь разрушения, на котором мы оказались в период "Bust A Nut". Это точно не помогло. Это в какой-то степени добавило злости и трудностей, через которые мы проходили, и сомнений, которые у нас могли быть. А потом сразу после этого мы расстались. И я всегда шутил, что альбом должен был называться не "Bust A Nut", а "Busting Up". Потому что когда я сейчас вспоминаю о том, что было и что происходило, то всё буквально разъезжалось по швам».



Wheat заметил, что группа «рассталась не из-за гранжа»:



«Мы расстались, потому что работали нон-стоп в течение 10 лет, и в тот момент, возможно, наркотики и алкоголь подействовали слишком сильно . Нам нужно было просто отдохнуть; на самом деле нам не нужно было расставаться. Но мы расстались, и я рад, что мы расстались, потому что это нас многому научило. Это научило нас снова ценить группу. К тому времени, как мы снова сошлись в 2000 году, мы поняли, что у нас есть что-то особенное, и мы забыли об этом, нам было нужно ценить это несколько сильнее. Что мы и делаем по сей день».







