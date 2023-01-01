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Вокалист TESLA о переменах на концертах



Jeff Keith в недавнем интервью поговорил о том, что участники TESLA по-прежнему с удовольствием выходят на сцену, хотя и не так часто, как это было раньше:



«Я признаю, что в 80-е или 90-е годы я мог петь в обычной тональности ми. Так что уже довольно давно ребята понижают гитары на полтона, а в некоторых песнях, возможно, и на целый тон, чтобы я мог петь ту же самую оригинальную мелодию, но в отличие от того, что записано на пластинке, она просто понижена - и строй drop D, или как там он называется, является настолько низким, насколько это возможно; иначе струны просто [слишком] ослабнут. И знаете что? Это нам очень помогло. И мой голос все еще держится. И я стараюсь заботиться о нем. В выходные дни я обязательно даю ему отдых.



Мы больше не выступаем "три раза подряд", мы просто делаем два [концерта] подряд и отдыхаем. И так во многих случаях. Учитывая, что голос — это твой инструмент, я должен беречь его и стараться не переусердствовать. А для такого парня, как я, это трудно сделать, но мне это удается, хотя я и очень беспокойный».







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