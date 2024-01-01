Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 36
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 26
*Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen 19
*BURTON C. BELL представил первое видео 19
*MARTY FRIEDMAN: «Гитаристы всё ещё надеются, что гитара и да... 16
*Новая песня SIX FEET UNDER 15
*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN готовят сингл 14
*BRIAN JOHNSON, IGGY POP, PAUL RODGERS на новом альбоме SLASH 14
*Фрагмент нового релиза PESTILENCE 13
*Новое видео NECROPHAGIA 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 36
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 26
*Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen 19
*BURTON C. BELL представил первое видео 19
*MARTY FRIEDMAN: «Гитаристы всё ещё надеются, что гитара и да... 16
[= ||| все новости группы



*

Tesla

*



16 мар 2024 : 		 SAMMY BOLLER выступил с TESLA

12 мар 2024 : 		 TESLA выпустит новый сингл летом

3 мар 2024 : 		 Сколько бензина в баке TESLA?

14 фев 2024 : 		 Вокалист TESLA: «Меня вдохновлял Бон Скотт!»

5 фев 2024 : 		 Басист TESLA: «Люди слушают музыку в стриминге. Нас же насилуют!»

28 дек 2023 : 		 Гитарист TESLA: «Никакие технические новинки не заменят концертного духа»

18 дек 2023 : 		 Ждать ли от TESLA нового?

23 ноя 2023 : 		 Гитарист TESLA: «Мы не соперничали с глэм-группами»

25 окт 2023 : 		 Когда ждать нового альбома TESLA?

8 окт 2023 : 		 Гранж не оказал большого влияния на TESLA

3 окт 2023 : 		 Вокалист TESLA о переменах на концертах

26 сен 2023 : 		 TESLA запишут несколько песен зимой

22 сен 2023 : 		 Вокалист TESLA: «Никуда мы не уйдем!»

9 сен 2023 : 		 Кавер-версия AEROSMITH от TESLA

10 авг 2023 : 		 Вокалист TESLA о позиции барабанщика

8 июл 2023 : 		 Вокалист TESLA о секрете сохранения вокала

20 июн 2023 : 		 Вокалист TESLA: «Подкладки не использую»

9 июн 2023 : 		 Новое видео TESLA

17 май 2023 : 		 Новый релиз TESLA выйдет весной

6 май 2023 : 		 Гитарист TESLA об уходе на песнию

12 апр 2023 : 		 Так кто стучит в TESLA?

2 апр 2023 : 		 SEBASTIAN BACH присоединился на сцене к TESLA

20 мар 2023 : 		 TESLA начали серию концертов в Лас-Вегасе

10 мар 2023 : 		 На концертном альбоме TESLA будет много раритетов

28 фев 2023 : 		 TESLA запишут кавер-версию AEROSMITH

17 фев 2023 : 		 Концертный трек TESLA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SAMMY BOLLER выступил с TESLA



zoom
Группа TESLA 13 марта отыграла в Durham Performing Arts Center, Durham, North Carolina без Frank'a Hannon'a, которого подменил Sammy Boller — видео доступно ниже.

TESLA Guitarist FRANK HANNON Replaced By SAMMY BOLLER In North Carolina; Fan-Filmed Video




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 36

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом