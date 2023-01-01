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*Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?» 61
*Новое видео THE ROLLING STONES 33
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 32
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Tesla

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17 май 2023 : 		 Новый релиз TESLA выйдет весной

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Кавер-версия AEROSMITH от TESLA



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"S.O.S. (Too Bad)", новое видео группы TESLA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Full Throttle Live!":

01. Miles Away
02. Changes
03. Time to Rock
04. Breakin' Free
05. Call It What You Want
06. Lazy Days Crazy Nights
07. Cold Blue Steel
08. Edison's Medicine
09. S.O.S. (Too Bad)




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