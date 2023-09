сегодня



Кавер-версия AEROSMITH от TESLA



"S.O.S. (Too Bad)", новое видео группы TESLA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Full Throttle Live!":



01. Miles Away

02. Changes

03. Time to Rock

04. Breakin' Free

05. Call It What You Want

06. Lazy Days Crazy Nights

07. Cold Blue Steel

08. Edison's Medicine

09. S.O.S. (Too Bad)







