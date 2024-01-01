сегодня



Вокалист TESLA: «Меня вдохновлял Бон Скотт!»



Фронтмен TESLA Jeff Keith в недавнем интервью ответил на вопрос о том, кто вдохновил его стать вокалистом:



«Первым увиденным мной концертом был "Day On The Green" номер три в Oakland Coliseum в 1978 году. Мне было 19 лет. Я пришёл туда. Шоу открывали VAN HALEN; это было здорово. AC/DC вышли на сцену с Малькольмом Янгом на ритм-гитаре и Боном Скоттом. David Lee Roth с его крутыми зелёно-белыми брюками в полоску и Эдди Ван Хален в комбинезоне с гитарой — всё это было здорово. Но когда Бон Скотт вышел на сцену в джинсах, теннисных туфлях и врубил микрофон, это, пожалуй, и стало для меня самым большим вдохновением. А потом, конечно, были ещё Pat Travers, FOREIGNER и AEROSMITH в качестве хедлайнеров. Так что ещё одним из моих самых больших вдохновителей является Steven Tyler. Но я бы сказал, что самый главный вдохновитель — это Бон Скотт... Я видел Бон Скотта, как он работал — и ведь в руках у него был не беспроводной микрофон. У него был обычный микрофон, он выходил на сцену в джинсах и теннисных туфлях, без рубашки, и просто жёг напалмом. И каждый вечер, выходя на сцену, я думаю о Боне Скотте».











+0 -0



просмотров: 88

