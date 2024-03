сегодня



TESLA выпустит новый сингл летом



В рамках недавнего интервью с гитаристом TESLA, Frank Hannon рассказал о том, что фанаты в праве ожидать от выступления 18 апреля:



«Как обычно, вас ждет настоящее шоу. Никаких заранее записанных бэк-треков. Мы играем в чистом виде. Иногда это очень грубо, но именно этим мы и гордимся —стопроцентной реальностью. Возвращаясь к нашему первому альбому, когда на нем было написано "никаких машин", это означало, что никаких фальшивых барабанных установок. Так что это первое, что люди могут ожидать. И я думаю, что когда мы приедем в Тусон, это будет уже после резиденции в Лас-Вегасе. Мы будем работать над разными песнями в нашем шоу. Думаю, к тому времени у нас будет готова совершенно новая композиция. Та, над которой мы сейчас работаем, называется "All About Love", и это прекрасная песня, которую мы с [вокалистом TESLA] Jeff Keith написали во время работы в COVID, и мы наконец-то приступили к ее записи. И к тому времени, как мы приедем в Тусон, я готов поспорить, что она будет готова к концерту»



По словам Frank'a, студийный вариант "All About Love" должен выйти летом.







