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*Фигурки PANTERA выйдут весной 30
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Tesla

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Гитарист TESLA: «Никакие технические новинки не заменят концертного духа»



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Frank Hannon в недавнем интервью выразил мнение, что несмотря на развитие технологий, позволяющих музыкантам и аудитории быть близкими как никогда ранее, технические новинки не смогут заменить концертный дух и антураж:

«Возвращаясь к тому, о чем вы говорили ранее, о том, что музыка меняется, и когда ALICE IN CHAINS появились [в начале 1990-х], а потом всё изменилось или вроде того, единственное, что не меняется, — это впечатления от живых концертов. Я имею в виду, у меня прямо сейчас мурашки по коже. Когда я ходил на концерт Peter Frampton'a полгода назад, я осознал, что скоро он будет стоять на сцене, и я буду слышать его гитару и голос... Есть что-то волшебное в том, чтобы находиться в одной аудитории с живым исполнителем. Мне всё равно — MTV, радио, что угодно — они не могут этого заменить. Поэтому люди всегда могут пойти на концерт, увидеть живое шоу и получить такие ощущения. Ничто не сравнится с этим чувством».




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