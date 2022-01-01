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TESLA думают о синглах



Frank Hannon в рамках недавней беседы ответил на вопрос о планах группы относительно полноформатного альбома:



«Сейчас, после записи альбома "Shock" [в 2019 году] и при нынешнем положении вещей мы собираемся сосредоточиться только на одной песне за раз. Нам уже за 50, за 60, и в итоге нет необходимости давить на нас дедлайном: мы не должны написать 10 песен к первому июня, нас никто к этому не принуждает. Так что мы не собираемся этого делать. Мы просто будем писать песни по мере их появления, по мере того, как мы их прочувствуем, и выпустим их в виде синглов прямо сейчас. Идея пытаться выпустить альбом ради того, чтобы выпустить альбом, нам не нравится».



На вопрос о том, соберут ли TESLA в конечном итоге все самостоятельные синглы и выпустят их в виде полноформатного CD, он ответил:



«Безусловно. Может быть, в виде бокс-сета. Может быть, какая-то подборка. У нас есть много ауттейков и кое-что, над чем мы собираемся поработать. Но сейчас я рад записывать по одной песне за раз. А в конце года, если нам удастся выпустить восемь или десять из них, тогда мы соберём их воедино».













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