TESLA думают о синглах

Frank Hannon в рамках недавней беседы ответил на вопрос о планах группы относительно полноформатного альбома:
«Сейчас, после записи альбома "Shock" [в 2019 году] и при нынешнем положении вещей мы собираемся сосредоточиться только на одной песне за раз. Нам уже за 50, за 60, и в итоге нет необходимости давить на нас дедлайном: мы не должны написать 10 песен к первому июня, нас никто к этому не принуждает. Так что мы не собираемся этого делать. Мы просто будем писать песни по мере их появления, по мере того, как мы их прочувствуем, и выпустим их в виде синглов прямо сейчас. Идея пытаться выпустить альбом ради того, чтобы выпустить альбом, нам не нравится».
На вопрос о том, соберут ли TESLA в конечном итоге все самостоятельные синглы и выпустят их в виде полноформатного CD, он ответил:
«Безусловно. Может быть, в виде бокс-сета. Может быть, какая-то подборка. У нас есть много ауттейков и кое-что, над чем мы собираемся поработать. Но сейчас я рад записывать по одной песне за раз. А в конце года, если нам удастся выпустить восемь или десять из них, тогда мы соберём их воедино».
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).