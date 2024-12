сегодня



JOHN COOPER: «В пандемию RAGE AGAINST THE MACHINE меня здорово повеселили»



JOHN COOPER в недавнем интервью рассказал об «обратной реакции», с которой он столкнулся за то, что говорит о своей вере в светском пространстве и высказывает свое мнение по горячим социальным и политическим вопросам:



«Мы, слава Богу, успешная группа. Но, черт возьми, эта мощная реакция на отстаивание своих взглядов, если ты на стороне консерваторов, или даже просто либертарианцев, или... им даже больше не нравится [видный бывший демократ] Элон Маск. Им больше не нравится Тулси Габбард. Они страстно ненавидят RFK [Роберта Ф. Кеннеди-младшего]. Я к тому, что это настоящее безумие. И я полагаю, что отчасти отказ от разговора связан с этой фальшивой толерантностью, потому что они действительно считают, что если я хотя бы заведу с вами разговор, то узаконю нациста.



Недавно я пытался убедить кое-кого из индустрии, кто... SKILLET отменяли несколько раз из-за подобных случаев. И я сказал, типа, «Я не думаю, что ты понимаешь. Я, возможно, самый инклюзивный и толерантный человек в музыкальной индустрии. Понимаете? А они мне: «Ну, нет, ты не такой, потому что ты против абортов». А я в ответ: «Нет, нет, нет. Я всю свою карьеру гастролирую с людьми, которые являются моими друзьями». Мои дети постоянно в разъездах, так что они друзья моих детей. Мы вместе ужинаем. Мы вместе развлекаемся. Мы проводим вместе каждый день. Большинство из них не согласны со мной в вопросах религии, политики, абортов, границ, чего угодно. И это никогда не мешало нашей дружбе - никогда. Мне это даже в голову не придет, потому что это противоречит и моей вере. И поэтому я на самом деле гораздо более инклюзивный, чем вы, ребята, потому что вы хотите, чтобы вы даже не слышали этого».



Далее он заявил, что он «с оптимизмом» смотрит на второй срок избранного президента Дональда Трампа, особенно в том, что касается защиты Первой поправки и обеспечения того, чтобы правительство не подвергало цензуре людей и предприятия:



«Я что, сумасшедший, чтобы быть таким оптимистом? Чувствуется, что что-то меняется. И я не какой-нибудь подхалим Трампа или что-то в этом роде. Совершенно нет. Я не считаю Трампа пророком Божьим или кем-то еще из тех странных идей, которые люди высказывают в Интернете. Я верю, что политика не может нас спасти. Я думаю, что только Бог может нас спасти. Я люблю политику. Я считаю, что она имеет значение. Я настроен крайне оптимистично, и я не знаю, схожу ли я с ума, если чувствую это.



Не хочу быть слишком назидательным, но в Библии сказано, что если вы будете искать истину, то найдете ее. Если вы будете искать истину, вы ее найдете. И я вижу... Я не знаю. Я просто настроен так оптимистично, потому что внезапно, за последние шесть месяцев, мне вдруг показалось: «Подождите-ка. Еще один человек, которого я знаю, говорит правду». Такого не было последние несколько лет... Для меня каждый день становится все ярче, ярче и ярче. И я начинаю думать: «Ладно, ладно». И опять же, я думаю, что это очень здорово, когда есть люди, которые не во всем со мной согласны, но это, например, «О, это совершенно нормально, чтобы вести такой разговор». И это просто лучше для всех. Это возвращает меня к тому, как это было, когда я рос. В моем детстве такого не было. Я никогда не терял друзей из-за того, что ты голосовал за Джорджа Буша. Это, типа, кого волнует? Такого никогда не было.



Я помню, что в 2021 году у меня было много неприятностей, потому что я, я думаю, справедливо, высмеивал RAGE AGAINST THE MACHINE. Потому что RAGE AGAINST THE MACHINE выступают против правительства, а они устраивали эти, типа, шоу только для ваксы. И я просто сказал: «Ну, это просто безумие, что я, христианская рок-звезда, теперь панк-рок-революционер»». (Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE Tom Morello категорически отрицает, что на концертах группы использовались маски и требования вакцины COVID-19. «Хотя я и являюсь большим сторонником науки, прислушайтесь к моим словам: НИ ОДИН фанат RAGE НИКОГДА не должен был предъявлять ничего, кроме билета, чтобы увидеть группу», - написал он в социальной сети в начале этого года).







