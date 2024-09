сегодня



Новое видео SKILLET



"All That Matters", новое видео группы SKILLET, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Revolution", выходящего первого ноября на Hear It Loud:



01. Showtime *

02. Unpopular *

03. All That Matters **

04. Not Afraid **

05. Revolution +

06. Ash In The Wind ***

07. Fire Inside Of Me **

08. Defector *

09. Happy Wedding Day (Song) ++

10. Death Defier *



* Produced by Seth Mosley

** Produced by Brian Howes

*** Produced by Korey Cooper

+ Produced by YOUTHYEAR and Carlo Colasacco

++ Produced by Korey Cooper and Seth Mosley







