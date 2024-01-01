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*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 41
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 27
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*Новый альбом CREMATORY выйдет весной 20
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*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 41
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 27
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 21
*Новый альбом CREMATORY выйдет весной 20
*Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего... 17
[= ||| все новости группы



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Skillet

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3 ноя 2024 : 		 Новый альбом SKILLET доступен для прослушивания

1 ноя 2024 : 		 Новая песня SKILLET

18 окт 2024 : 		 Новая песня SKILLET

15 окт 2024 : 		 Лидер SKILLET: «Иронично, что некоторые рокеры стали как христианские фундаменталисты 30-летней давности»

2 окт 2024 : 		 Лидер SKILLET о вокалисте LINKIN PARK: «Я всегда думал, что мы с Честером в конце концов станем хорошими друзьями»

29 сен 2024 : 		 Новое видео SKILLET

25 сен 2024 : 		 Лидер SKILLET: «Я не против, если мои песни звучат на митингах»

13 сен 2024 : 		 Новое видео SKILLET

3 сен 2024 : 		 Лидер SKILLET: «Меня не парит, что политики используют мои песни»

18 авг 2024 : 		 Лидер SKILLET: «Толерантность должна работать в обе стороны»

9 авг 2024 : 		 Новое видео SKILLET

29 июл 2024 : 		 Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже

28 ноя 2023 : 		 Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего»

19 ноя 2023 : 		 Лидер SKILLET о проблеме безотцовщины

5 ноя 2023 : 		 Лидер SKILLET: «Америка на грани развала!»

23 окт 2023 : 		 Концертное видео SKILLET

24 мар 2023 : 		 Новое видео SKILLET

11 дек 2022 : 		 Новый релиз SKILLET выйдет зимой

25 окт 2022 : 		 Лидер SKILLET: «Не хочу позорить Бога, но готов сделать что-то "демоническое"»

7 окт 2022 : 		 Фронтмен SKILLET: «Я никогда не понимал природу бунтарства рок-н-ролла»

3 июл 2022 : 		 Лидер SKILLET — о деле Роу против Уэйда: «Бог творит чудеса, когда ты их не ждёшь»

9 май 2022 : 		 Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов»

1 фев 2022 : 		 Лидер SKILLET: «Пандемия страха вдохновила на альбом»

29 янв 2022 : 		 Лидер SKILLET: «Рок-н-ролл не принадлежит Дьяволу, музыка принадлежит Богу!»

24 янв 2022 : 		 Лидер SKILLET: «Поп-музыка — это праздник греха!»

20 янв 2022 : 		 Лидер SKILLET: «Ненавижу христианское лицемерие»
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Новый альбом SKILLET доступен для прослушивания



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Revolution, новый альбом SKILLET, доступен для прослушивания ниже.




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