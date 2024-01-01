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Новости
*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 41
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 36
*Новая песня GRAVE DIGGER 28
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
*Лидер W.A.S.P. : «Как и большинство артистов, я всю свою кар... 12
*Лидер MEGADETH заплатит бывшему менеджеру 1.4 миллиона. Но е... 11
*Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть» 11
*Басистка COAL CHAMBER не против, что её считали «секси» 10
*MICHAEL SCHENKER вновь наехал на брата 9
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*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 41
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 36
*Новая песня GRAVE DIGGER 28
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
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Skillet

*



20 ноя 2024 : 		 SKILLET выпускают книгу

3 ноя 2024 : 		 Новый альбом SKILLET доступен для прослушивания

1 ноя 2024 : 		 Новая песня SKILLET

18 окт 2024 : 		 Новая песня SKILLET

15 окт 2024 : 		 Лидер SKILLET: «Иронично, что некоторые рокеры стали как христианские фундаменталисты 30-летней давности»

2 окт 2024 : 		 Лидер SKILLET о вокалисте LINKIN PARK: «Я всегда думал, что мы с Честером в конце концов станем хорошими друзьями»

29 сен 2024 : 		 Новое видео SKILLET

25 сен 2024 : 		 Лидер SKILLET: «Я не против, если мои песни звучат на митингах»

13 сен 2024 : 		 Новое видео SKILLET

3 сен 2024 : 		 Лидер SKILLET: «Меня не парит, что политики используют мои песни»

18 авг 2024 : 		 Лидер SKILLET: «Толерантность должна работать в обе стороны»

9 авг 2024 : 		 Новое видео SKILLET

29 июл 2024 : 		 Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже

28 ноя 2023 : 		 Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего»

19 ноя 2023 : 		 Лидер SKILLET о проблеме безотцовщины

5 ноя 2023 : 		 Лидер SKILLET: «Америка на грани развала!»

23 окт 2023 : 		 Концертное видео SKILLET

24 мар 2023 : 		 Новое видео SKILLET

11 дек 2022 : 		 Новый релиз SKILLET выйдет зимой

25 окт 2022 : 		 Лидер SKILLET: «Не хочу позорить Бога, но готов сделать что-то "демоническое"»

7 окт 2022 : 		 Фронтмен SKILLET: «Я никогда не понимал природу бунтарства рок-н-ролла»

3 июл 2022 : 		 Лидер SKILLET — о деле Роу против Уэйда: «Бог творит чудеса, когда ты их не ждёшь»

9 май 2022 : 		 Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов»

1 фев 2022 : 		 Лидер SKILLET: «Пандемия страха вдохновила на альбом»

29 янв 2022 : 		 Лидер SKILLET: «Рок-н-ролл не принадлежит Дьяволу, музыка принадлежит Богу!»

24 янв 2022 : 		 Лидер SKILLET: «Поп-музыка — это праздник греха!»
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|||| сегодня

SKILLET выпускают книгу



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SKILLET анонсировали выход новой книги "Kingdom Of Rock", детали которой доступны здесь.




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