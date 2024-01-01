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*Лидер ICED EARTH посидит до осени 76
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*Лидер ICED EARTH посидит до осени 76
*Новая песня OPETH 42
*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 40
*MACHINE HEAD выпускают пиво 37
*Лучшее с Wacken Open Air 2024 35
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Skillet

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9 авг 2024 : 		 Новое видео SKILLET

29 июл 2024 : 		 Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже

28 ноя 2023 : 		 Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего»

19 ноя 2023 : 		 Лидер SKILLET о проблеме безотцовщины

5 ноя 2023 : 		 Лидер SKILLET: «Америка на грани развала!»

23 окт 2023 : 		 Концертное видео SKILLET

24 мар 2023 : 		 Новое видео SKILLET

11 дек 2022 : 		 Новый релиз SKILLET выйдет зимой

25 окт 2022 : 		 Лидер SKILLET: «Не хочу позорить Бога, но готов сделать что-то "демоническое"»

7 окт 2022 : 		 Фронтмен SKILLET: «Я никогда не понимал природу бунтарства рок-н-ролла»

3 июл 2022 : 		 Лидер SKILLET — о деле Роу против Уэйда: «Бог творит чудеса, когда ты их не ждёшь»

9 май 2022 : 		 Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов»

1 фев 2022 : 		 Лидер SKILLET: «Пандемия страха вдохновила на альбом»

29 янв 2022 : 		 Лидер SKILLET: «Рок-н-ролл не принадлежит Дьяволу, музыка принадлежит Богу!»

24 янв 2022 : 		 Лидер SKILLET: «Поп-музыка — это праздник греха!»

20 янв 2022 : 		 Лидер SKILLET: «Ненавижу христианское лицемерие»

10 янв 2022 : 		 Новая песня SKILLET

17 дек 2021 : 		 Лидер SKILLET: «Обязательные прививки — это же безумие!»

13 дек 2021 : 		 Видео с текстом от SKILLET

5 дек 2021 : 		 Вокалист SKILLET: «RAGE AGAINST THE MACHINE — это правительственный рокЪ»»

25 ноя 2021 : 		 Лидер SKILLET: «Требования обязательной об вакцинации — это тирания, а не забота о здоровье!»

16 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от SKILLET

12 ноя 2021 : 		 Лидер SKILLET поддержал Шаппелла, на которого ополчились ЛГБТК+

19 окт 2021 : 		 Вокалист SKILLET: «Нас захватывают левые!»

13 окт 2021 : 		 Вокалист SKILLET: «Иисус никогда меня не разочаровывал»

12 окт 2021 : 		 Вокалист SKILLET согласился с NICKI MINAJ насчёт COVID-19
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Новое видео SKILLET



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Unpopular, новое видео SKILLET, доступно для просмотра ниже.




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