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Skillet

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|||| 30 мар 2025

Вокалист SKILLET о стереотипах о рок-звездах в христианских группах



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JOHN COOPER недавно был гостем Michael Knowles. Отвечая на вопрос, применим ли стереотип «образ жизни рок-звезды» к христианским группам, он сказал:

«Да. Не должен, но, к сожалению, применяется... Все делают глупости, и многие люди выдают себя за тех, кем они не являются, будь то лицемерие, или просто игра, или впадение в грех, что бы ни случилось, ошибка в суждениях.

Я был наивен, когда впервые попал на сцену. Я просто думал, что все будут единомышленниками и все будет хорошо. А потом ты втягиваешься и думаешь: «Боже мой, кажется, он пристает к моей жене. Я почти уверен, что он пристает к моей жене». То же самое и в политике... Честно говоря, я не так уж много занимался политикой, но в последние несколько лет я занимался ею, и вот я думаю: «То есть тот самый парень, который постоянно говорит о Боге и стране, здесь? Мне кажется, что это просто мошенничество, и речь идет о том, чтобы делать деньги. И поэтому некоторые из этих моментов меня очень огорчают. Так что я с грустью отвечаю «да»».




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30 мар 2025
WahrandPhain
Так получается, ему нравится, что в рок-тусовке пристают к его жене, раз он оттуда не уходит? Рок-вирун-куколд, просто идеально.
  Dislike!1
31 мар 2025
Rocky Wolfsson
WahrandPhain, хлопнули по левой ягодице твоей жены, пусть она подставит правую. )
Like!1
31 мар 2025
WahrandPhain
Rocky Wolfsson, я не нифер и не хрюс-куколд, чтобы жениться на шлюхе. Моя жена порядочная, и ее никто не хлопает, потому что он она не бывает в местах, где ходят обоссыши, готовые шлепать женщин.
1 апр 2025
Rocky Wolfsson
WahrandPhain, да я так, просто перефразировал одну из христианских истин...
31 мар 2025
Орион
"...Честно говоря, я не так уж много занимался политикой, но в последние несколько лет я занимался ею, и вот я думаю..."

Кандидат от имени всего метал)-сообщества на лоббирование интересов пострадавших от рук стриминговых музыкальных сервисов.

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