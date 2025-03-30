30 мар 2025



Вокалист SKILLET о стереотипах о рок-звездах в христианских группах



JOHN COOPER недавно был гостем Michael Knowles. Отвечая на вопрос, применим ли стереотип «образ жизни рок-звезды» к христианским группам, он сказал:



«Да. Не должен, но, к сожалению, применяется... Все делают глупости, и многие люди выдают себя за тех, кем они не являются, будь то лицемерие, или просто игра, или впадение в грех, что бы ни случилось, ошибка в суждениях.



Я был наивен, когда впервые попал на сцену. Я просто думал, что все будут единомышленниками и все будет хорошо. А потом ты втягиваешься и думаешь: «Боже мой, кажется, он пристает к моей жене. Я почти уверен, что он пристает к моей жене». То же самое и в политике... Честно говоря, я не так уж много занимался политикой, но в последние несколько лет я занимался ею, и вот я думаю: «То есть тот самый парень, который постоянно говорит о Боге и стране, здесь? Мне кажется, что это просто мошенничество, и речь идет о том, чтобы делать деньги. И поэтому некоторые из этих моментов меня очень огорчают. Так что я с грустью отвечаю «да»».







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