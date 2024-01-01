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*Новое видео DREAM THEATER 24
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
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*Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus" 13
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Skillet

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|||| 15 окт 2024

Лидер SKILLET: «Иронично, что некоторые рокеры стали как христианские фундаменталисты 30-летней давности»



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JOHN COOPER в недавнем интервью сказал, что, по его мнению, люди с разных концов политического спектра могут объединиться для гражданского диалога и дебатов в условиях растущей поляризации.

«Я знаю, что в 2020 году никто не вел дискуссий. В 2021 году стало еще хуже. Я думаю, мы на пути к улучшению. Конечно, в музыкальной индустрии есть свои кадры. Например, на днях к нам на шоу пришел очень известный рок-диджей. Мы были в туре с четырьмя другими группами, SEETHER и двумя другими командами, [включая] Tim Montana. Я выступал последним. Когда я собирался идти на сцену, я увидел этого диджея, подошел к нему, обнял и сказал: «Я не знал, что ты здесь». В тот вечер этот человек написал на своей странице в социальной сети. Я не хочу говорить, кто это — парень или девушка, чтобы никто не пытался понять, о ком я говорю. Этот человек опубликовал на своей странице в социальной сети фотографии, на которых он за кулисами со всеми группами, кроме нас, отказался подойти поздороваться, отказался встретиться с группой, отказался сфотографироваться со мной, хотя мы уже встречались раньше. Разумеется, я знаю почему. Это из-за 2020 года. Это из-за моей позиции.

Для некоторых людей мы даже не стоим того, чтобы с нами разговаривать. Такие явления уходят. Конечно, в индустрии есть и такие уголки. Индустрии требуется больше времени, чтобы стать инклюзивной, чем фанатам. Фанаты не такие. Группы, по большей части, не такие. Конечно, есть люди вроде Sebastian Bach, которые сходят с ума. Я этого не знал, но кто-то мне сообщил, что он недавно сказал: «Если ты сторонник Трампа, даже не приходи на мое шоу». Я не знаю, правда это или нет. Пинк говорит всем, кто выступает за жизнь: «Пошел ты. Я не хочу, чтобы вы слушали мою музыку». PARAMORE. У нас есть такие группы. Но в мире рока все, кого я знаю лично, очень инклюзивны».

Когда интервьюер высказал мнение, что те артисты, которые не являются инклюзивными, «скоро останутся за бортом», он ответил:

«Я надеюсь на это. Я считаю, что это то, о чем мы можем молиться, потому что нет никаких причин [быть такими]». Ирония в том, что они ведут себя как христианские фундаменталисты 30-летней давности. Они говорили: «Я отказываюсь разговаривать с теми, у кого есть татуировка». «Я отказываюсь разговаривать с тем, кто носит черный макияж и фиолетовые волосы или слушает громкий рок-н-ролл», „Я отказываюсь разговаривать с тем, кто курит сигареты или пьет пиво“. Это христианские фундаменталисты. А теперь у нас есть светские фундаменталисты: «Я отказываюсь разговаривать с тем, кто не желает принимать вакцины от правительства». 'Я отказываюсь разговаривать с тем, кто не вывесил черный квадрат'. Они становятся светскими пуританами, которых ненавидели бы 20 лет назад. Остается надеяться, что это пройдет».




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