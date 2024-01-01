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JOHN COOPER: «Без STRYPER не было бы SKILLET»



JOHN'a COOPER'a в интервью программе "The Hudson Show" попросили назвать любимую христианскую группу восьмидесятых:



«О, Боже. Ну, я большой фанат PETRA. И я не думаю, что вы когда-нибудь упомянете PETRA как металл — я называю их роком — но PETRA, на мой взгляд, величайшая христианская рок-группа всех времен. И если бы я хотел назвать свою любимую христианскую металл-группу... Я был большим поклонником группы BARREN CROSS. Я не знаю, сколько людей знают, кто такие BARREN CROSS. Но BARREN CROSS были чем-то похожи на IRON MAIDEN, и у них был потрясающий вокалист. И я любил BARREN CROSS.



По правде говоря, я просто обожал все это. Я имею в виду, я любил WHITECROSS. STRYPER, конечно, — вы обязаны любить STRYPER. Без STRYPER не было бы SKILLET. Без STRYPER, наверное, не было бы христианского металла. Так что я люблю все эти группы. Это сложно... Я был поклонником христианского металла. А когда ты фанат христианской музыки, ты словно прыгаешь туда обеими ногами, и в итоге тебе нравится все. Так что я не знаю. Вот такая у меня история. DELIVERANCE. DELIVERANCE была отличной христианской трэш-группой».







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