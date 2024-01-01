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Лидер SKILLET о вокалисте LINKIN PARK: «Я всегда думал, что мы с Честером в конце концов станем хорошими друзьями»



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JOHN COOPER в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что он думает о возвращении на сцену LINKIN PARK:

«Я буду честен и скажу, что у меня нет своего мнения. Наверное, причина в том, что LINKIN PARK — одна из моих любимых групп всех времён. "Hybrid Theory" входит в десятку моих любимых рок-альбомов за всю историю, возможно, в семерку. И я считаю, что это гениальная работа.

Это может показаться глупостью. Я никогда не встречался с Честером, и мы не были друзьями. Как бы глупо это ни звучало, я всегда думал, что мы с Честером в конце концов станем хорошими друзьями, потому что на нас повлияли одни и те же люди, и у нас похожие поклонники. Мы поём об одних и тех же вещах. Я думаю, что мы с ним из одного теста. Я подумал, что мы будем приятелями. И я до сих пор не смирился с его смертью. Это печалит меня до сих пор.

Я хочу сказать, что честен с вами. Мне всё равно, кого они выбрали в качестве вокалиста. Я ещё не готов двигаться дальше. Но я рад за них, что они это делают. Они пробуют что-то новое, и я думаю, что это круто. Я думаю, что пробовать что-то нестандартное — это может пойти на пользу, но у меня пока нет мнения о том, правильный ли путь они выбрали. Таков мой честный ответ».

Когда интервьюер отметил, что многие критикуют решение LINKIN PARK продолжить работу с новой вокалисткой, Cooper сказал:

«Заменить вокалиста очень сложно. Было несколько удивительных историй, когда это происходило, и получилось великолепно — VAN HALEN, наверное, первые, кто приходит на ум. Время от времени вы попадаете в золотую жилу, и я не говорю, что они этого не делали, у меня нет мнения на этот счёт. Это очень трудно сделать, потому что если ты певец, то даже если ты не сочиняешь песни, — конечно, Честер принимал участие в сочинении песен, насколько я понимаю, — но даже если ты не пишешь песни, все люди, слушающие эти песни, отождествляют себя с певцом, потому что именно он поёт эти тексты. Есть сотни миллионов людей по всему миру, которые, когда они думают о LINKIN PARK, считают: "Честер понимает меня. Честер понимает, в каком я положении. Честер был бы моим другом. Если бы он познакомился со мной, то стал бы моим другом". Это звучит банально, но я встречал таких людей. Вот как думают фанаты. Я думал, что понравлюсь Честеру. Я думал, что мы будем друзьями. Так что это очень тяжело. И нам нужно подождать и посмотреть, создадут ли они новую идентичность, чтобы, когда люди начнут слушать новую музыку LINKIN PARK, они услышали Эмили и подумают: "Эмили поняла меня. Она знает, кто я, и с ней на одной волне". Певцу это сложно сделать. Но когда люди это делают, это потрясающе. Я скажу вам, у кого это получается, — как ни смешно, это вокалист группы SEETHER. Мы гастролируем с SEETHER. Тексты SEETHER похожи на эти. Люди сближаются с Shaun [Morgan]. Они думают: "Он меня понимает". То же самое было с THREE DAYS GRACE, BREAKING BENJAMIN, FIVE FINGER DEATH PUNCH. Люди отождествляют себя с этими певцами. Такого человека сложно заменить. Очень трудно».




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