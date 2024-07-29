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Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже
JOHN COOPER отреагировал на церемонию открытия квир-вечеринки в Париже в пятницу:
«Привет, ребята. Как дела? Я вот-вот выйду на сцену, но мой телефон разрывается от того, что люди присылают мне видео с церемонии открытия Олимпийских игр с безумными, сумасшедшими поступками, потому что мы больше не живём в нормальном мире.
Отвечу тем, кто постоянно говорит, что всё так поляризовано, что мы должны смириться, перестать кричать друг на друга, что мы просто должны согласиться с тем, что все хотим одного и того же. Но хотим ли мы этого? Согласны ли?
Позвольте мне объяснить вам кое-что. Вот как выглядит толерантность в новом мире. По мнению глобальной элиты, которая хочет изменить всю западную цивилизацию и переделать мир по своему образу и подобию, терпимость выглядит для них именно так. Вы садитесь смотреть Олимпийские игры со своими детьми. Они начнут смотреть шоу с дрэг-квинс, которые выходят и высмеивают христианство. Они будут издеваться над самой популярной верой в мире. Они будут высмеивать её по телевизору на глазах у всего мира.
Толерантность работает следующим образом: если вы сидите у телевизора со своими детьми и говорите: "Что, чёрт возьми, происходит? Я не хочу, чтобы мои дети смотрели на дрэг-квинов. Это не мои ценности", значит, вы плохой человек. Вам нужно измениться. Вы старой закалки. Вы тот человек, который вызывает ненависть в мире, и вас нужно заткнуть. В то же время в новом мире толерантность работает так, что дрэг-квинам можно издеваться над христианством. Христианство можно подвергать осмеянию. Понятно? То есть они могут делать всё, что хотят, а вы — нет.
Это ненормально. Это не тот мир, в котором я хочу жить. Я думаю, что это не тот мир, в котором хочет жить большинство людей в западной цивилизации.
На самом деле они придут за вашими детьми, потому что глобальная элита — извращенцы. Они придут за вашими детьми. Вопрос в том, что вы собираетесь с этим делать? Мы перестанем смотреть? Вы перестанете смотреть? Скажите: "Нет, мы не будем этого делать".
Какое отношение сексуальная ориентация имеет к Олимпийским играм? Может, не будем открывать Олимпийские игры? То, что мы все вместе стараемся делать по всему миру, они превращают в праздник половой принадлежности. Это должно вам о чём-то сказать.
Поэтому я отвергаю новый мир. Я отвергаю их ложную толерантность. Это всё равно не настоящая толерантность. Я отвергаю её и говорю следующее: Бог не будет осмеян. Идите к нему. Не смейте смеяться над Богом. Вы пожнёте то, что посеяли.
Не знаю, как вы, а я не склонюсь перед этим новым режимом».
NEW: The Paris Olympics is under fire for including a *child* in their hyper-s*xualized, blasphemous rendition of The Last Supper.
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Хочу, чтобы веруны и эти ебанутые схлестнулись в бою насмерть и захуячили друг друга
Айда в Русский мир, в тур с Кипеловым и Кинчевым! Будет ансамбль песни и пляски KK`Cooper. Там скрепы, Чичерина, тебе понравится.
1. Олимпиада 2024 in Paris
2. Олимпийские игры 1936 In Berlin
Если выбираешь первый стул, то ты должен стать участником прайда и вставить силиконовые импланты и сделать уретропластику, переделав остатки мошонки в аккуратные половые губки;
Если второй - получить от сердца к сердцу партбилет НСНРП, и далее стать членом Штурмового Отряда при ЛС "Майданек" или "Треблинка".
Если отказываешься от всего, значит ты выбрал Олимпиаду 1980.
Они же просто не хотят жить в мире, где люди играют музыку, танцуют, читают книги, получают образование, женщины ходят с открытым лицом, а мужчины красят глаза, верят в каких-то левых богов, кроме Аллаха и Магомета пророка его.
Не знаю, как скиллет, а талибы - адекватные ребята и они не склонятся перед этим новым режимом.