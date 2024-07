сегодня



Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже



JOHN COOPER отреагировал на церемонию открытия квир-вечеринки в Париже в пятницу:



«Привет, ребята. Как дела? Я вот-вот выйду на сцену, но мой телефон разрывается от того, что люди присылают мне видео с церемонии открытия Олимпийских игр с безумными, сумасшедшими поступками, потому что мы больше не живём в нормальном мире.



Отвечу тем, кто постоянно говорит, что всё так поляризовано, что мы должны смириться, перестать кричать друг на друга, что мы просто должны согласиться с тем, что все хотим одного и того же. Но хотим ли мы этого? Согласны ли?



Позвольте мне объяснить вам кое-что. Вот как выглядит толерантность в новом мире. По мнению глобальной элиты, которая хочет изменить всю западную цивилизацию и переделать мир по своему образу и подобию, терпимость выглядит для них именно так. Вы садитесь смотреть Олимпийские игры со своими детьми. Они начнут смотреть шоу с дрэг-квинс, которые выходят и высмеивают христианство. Они будут издеваться над самой популярной верой в мире. Они будут высмеивать её по телевизору на глазах у всего мира.



Толерантность работает следующим образом: если вы сидите у телевизора со своими детьми и говорите: "Что, чёрт возьми, происходит? Я не хочу, чтобы мои дети смотрели на дрэг-квинов. Это не мои ценности", значит, вы плохой человек. Вам нужно измениться. Вы старой закалки. Вы тот человек, который вызывает ненависть в мире, и вас нужно заткнуть. В то же время в новом мире толерантность работает так, что дрэг-квинам можно издеваться над христианством. Христианство можно подвергать осмеянию. Понятно? То есть они могут делать всё, что хотят, а вы — нет.



Это ненормально. Это не тот мир, в котором я хочу жить. Я думаю, что это не тот мир, в котором хочет жить большинство людей в западной цивилизации.



На самом деле они придут за вашими детьми, потому что глобальная элита — извращенцы. Они придут за вашими детьми. Вопрос в том, что вы собираетесь с этим делать? Мы перестанем смотреть? Вы перестанете смотреть? Скажите: "Нет, мы не будем этого делать".



Какое отношение сексуальная ориентация имеет к Олимпийским играм? Может, не будем открывать Олимпийские игры? То, что мы все вместе стараемся делать по всему миру, они превращают в праздник половой принадлежности. Это должно вам о чём-то сказать.



Поэтому я отвергаю новый мир. Я отвергаю их ложную толерантность. Это всё равно не настоящая толерантность. Я отвергаю её и говорю следующее: Бог не будет осмеян. Идите к нему. Не смейте смеяться над Богом. Вы пожнёте то, что посеяли.



Не знаю, как вы, а я не склонюсь перед этим новым режимом».









The interpretation of the Greek God Dionysus makes us aware of the absurdity of violence between human beings. #Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/FBlQNNUmvV NEW: The Paris Olympics is under fire for including a *child* in their hyper-s*xualized, blasphemous rendition of The Last Supper.











