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Skillet

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Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже



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JOHN COOPER отреагировал на церемонию открытия квир-вечеринки в Париже в пятницу:

«Привет, ребята. Как дела? Я вот-вот выйду на сцену, но мой телефон разрывается от того, что люди присылают мне видео с церемонии открытия Олимпийских игр с безумными, сумасшедшими поступками, потому что мы больше не живём в нормальном мире.

Отвечу тем, кто постоянно говорит, что всё так поляризовано, что мы должны смириться, перестать кричать друг на друга, что мы просто должны согласиться с тем, что все хотим одного и того же. Но хотим ли мы этого? Согласны ли?

Позвольте мне объяснить вам кое-что. Вот как выглядит толерантность в новом мире. По мнению глобальной элиты, которая хочет изменить всю западную цивилизацию и переделать мир по своему образу и подобию, терпимость выглядит для них именно так. Вы садитесь смотреть Олимпийские игры со своими детьми. Они начнут смотреть шоу с дрэг-квинс, которые выходят и высмеивают христианство. Они будут издеваться над самой популярной верой в мире. Они будут высмеивать её по телевизору на глазах у всего мира.

Толерантность работает следующим образом: если вы сидите у телевизора со своими детьми и говорите: "Что, чёрт возьми, происходит? Я не хочу, чтобы мои дети смотрели на дрэг-квинов. Это не мои ценности", значит, вы плохой человек. Вам нужно измениться. Вы старой закалки. Вы тот человек, который вызывает ненависть в мире, и вас нужно заткнуть. В то же время в новом мире толерантность работает так, что дрэг-квинам можно издеваться над христианством. Христианство можно подвергать осмеянию. Понятно? То есть они могут делать всё, что хотят, а вы — нет.

Это ненормально. Это не тот мир, в котором я хочу жить. Я думаю, что это не тот мир, в котором хочет жить большинство людей в западной цивилизации.

На самом деле они придут за вашими детьми, потому что глобальная элита — извращенцы. Они придут за вашими детьми. Вопрос в том, что вы собираетесь с этим делать? Мы перестанем смотреть? Вы перестанете смотреть? Скажите: "Нет, мы не будем этого делать".

Какое отношение сексуальная ориентация имеет к Олимпийским играм? Может, не будем открывать Олимпийские игры? То, что мы все вместе стараемся делать по всему миру, они превращают в праздник половой принадлежности. Это должно вам о чём-то сказать.

Поэтому я отвергаю новый мир. Я отвергаю их ложную толерантность. Это всё равно не настоящая толерантность. Я отвергаю её и говорю следующее: Бог не будет осмеян. Идите к нему. Не смейте смеяться над Богом. Вы пожнёте то, что посеяли.

Не знаю, как вы, а я не склонюсь перед этим новым режимом».

The interpretation of the Greek God Dionysus makes us aware of the absurdity of violence between human beings. #Paris2024#OpeningCeremonypic.twitter.com/FBlQNNUmvV



NEW: The Paris Olympics is under fire for including a *child* in their hyper-s*xualized, blasphemous rendition of The Last Supper.






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КомментарииСкрыть/показать 18 )

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29 июл 2024
IJzerklompje
Стриминг Skillet упал на 200% после этого заявления, после которого последовал бойкот трека "Monster" эмо-лесбиянками.
  Dislike!1
29 июл 2024
E
Evil3062
IJzerklompje, еще и такие есть? омг
29 июл 2024
shaulum
прям аксиома Эскобара!
29 июл 2024
Вашингтон Ирвинг
Парад идиотизма
Хочу, чтобы веруны и эти ебанутые схлестнулись в бою насмерть и захуячили друг друга
Like!3  Dislike!1
29 июл 2024
rassol
Вашингтон Ирвинг, дураки ебутся насмерть.
Like!2  Dislike!1
29 июл 2024
F
Fo0x
Будет министром культуры при Трампе
Like!2
29 июл 2024
Вашингтон Ирвинг
Fo0x, бля, это коммент года)
Like!1
29 июл 2024
s
sibterminator
Fo0x, а Тэда Нуджета куда денем?
29 июл 2024
rassol
Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже, а остановился и радостно подрочил?
Like!1  Dislike!1
29 июл 2024
P
Petrovich Sexyy
"Это не тот мир, в котором я хочу жить. "
Айда в Русский мир, в тур с Кипеловым и Кинчевым! Будет ансамбль песни и пляски KK`Cooper. Там скрепы, Чичерина, тебе понравится.
Like!4  Dislike!2
29 июл 2024
gravitgroove
Petrovich Sexyy, вот два стула:

1. Олимпиада 2024 in Paris

2. Олимпийские игры 1936 In Berlin


Если выбираешь первый стул, то ты должен стать участником прайда и вставить силиконовые импланты и сделать уретропластику, переделав остатки мошонки в аккуратные половые губки;
Если второй - получить от сердца к сердцу партбилет НСНРП, и далее стать членом Штурмового Отряда при ЛС "Майданек" или "Треблинка".

Если отказываешься от всего, значит ты выбрал Олимпиаду 1980.
29 июл 2024
Red One
Этот мир спасут талибы.
Они же просто не хотят жить в мире, где люди играют музыку, танцуют, читают книги, получают образование, женщины ходят с открытым лицом, а мужчины красят глаза, верят в каких-то левых богов, кроме Аллаха и Магомета пророка его.
Не знаю, как скиллет, а талибы - адекватные ребята и они не склонятся перед этим новым режимом.
Like!2
29 июл 2024
Gustaff
Я не очень понял. При всей этой якобы модной толерастской хуите, кому-то реально может такое нравится?! Ну, кроме понятно какой категории. Даже если тебе чуждо искусство, ты не верующий или тебя не воспитывали просто уважать такие вещи, то все равно, кроме смеха такие поделки ничего не вызывают))
29 июл 2024
Вашингтон Ирвинг
Gustaff, плюсую, это полная безвкусица. Более того, цель социальной политики большинства европейских стран - борьба с дискриминацией каких-то групп населения, этнических, религиозных и т.д. Цель благая, способы идиотские - зачем поджигать пуканы скрепных католиков, чем это поможет-то? Это даже хуже тупой позитивной дискриминации, просто ткнули палкой в больное место зачем-то. Тупые тупицы.
29 июл 2024
Gustaff
Вашингтон Ирвинг, ага, при этом плевок то в сторону намного большей группы общества по сравнению с той, которой они лижут зад. Христиане по своей сути люди спокойные, стерпят. Это единственное, что спасло этих долбоебов-организаторов. Вот, если бы они опять прикололись над мусульманскими реликвиями.
29 июл 2024
Corpsegrinder04
Запарили эти форшмаки уже, во всех новостях крутятся.
Like!3
29 июл 2024
IJzerklompje
Corpsegrinder04, позабавил момент: на Первом канале передача, и пока эксперты, показываемые на двух небольших окошках, обсуждают открытие Олимпиады, сразу на 3/4 экрана кругами нарезка самых гейских моментов открытия Олимпиады - и так минут 20
Like!1
29 июл 2024
Snowblind
Карикатура - огонь! Перевёрнутые олимпийские кольца символично ассоциируются с перевернутым христианским крестом...

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