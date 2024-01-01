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Лидер SKILLET: «Толерантность должна работать в обе стороны»



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JOHN COOPER в недавнем интервью рассказал о новом треке "Unpopular":

«Песня не является откровенно проповеднической. В ней нет прозелитизма. Ее можно понимать как угодно.

Я полагаю, что люди, которые знают SKILLET или слышали о группе, вероятно, знают, что мы христиане [смеется], потому что мы так громко заявляем об этом. Так что можно сделать предположение, но, конечно, такие люди, как Джо Роган, Кид Рок, даже Билл Маер, который является атеистом-демократом, услышат это и скажут: „Да, я понял“, потому что люди сошли с ума. И я считаю, что это своего рода рок-н-ролл, но рок-н-ролл всегда — об этом можно много говорить, но он всегда имел бунтарский оттенок.

Я пишу песню не для того, чтобы угодить толпе. Я пишу песню, потому что это то, во что я верю, а рок-н-ролл по своей сути бунтарен». Это правда, так оно и было, когда все начиналось. Но для SKILLET это не было бунтом против Бога или бунтом против традиционных ценностей, или, как их сейчас называют, западных нравов, западных сексуальных табу или чего-то в этом роде. Нет, для нас это было что-то вроде «ну, да, есть вещи, о которых я хочу петь, и я хочу делать это так, как мы хотим. Вот что, по-моему, самое классное в этой песне. В ней есть бунтарство, но я считаю, что это то, к чему каждый может иметь отношение. Отчасти она намекает даже на идею отмены культуры, что если ты будешь говорить то, что у тебя на уме, то потеряешь своих друзей.

Должен сказать, что для меня это было удивительно. У меня куча друзей, которые не являются христианами, которые придерживаются левых взглядов и являются прогрессистами, и они постоянно говорят что-то против моей веры [смеется], но они все равно остаются моими друзьями. Я, типа, да, они такие. Я не знаю. Они мои друзья. Я люблю их. И если мне это не нравится, я им скажу. Но в то же время я уверен, что толерантность должна работать в обе стороны. Я не прошу, чтобы их выгнали из социальных сетей, потому что они сказали что-то, что задело мои чувства, или что-то в этом роде.

В любом случае, я думаю, что это похоже на повторение того, что я уже говорил, но в этом есть определенный фактор. Это бунтарство. Но я также уверен, что песня просто потрясающая. В ней есть бунтарское отношение, она забавная и запоминающаяся».




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