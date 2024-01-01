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Лидер SKILLET: «Я не против, если мои песни звучат на митингах»



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JOHN COOPER в программе The Jacob Buehrer Show спросили, не против ли он использования его песен в рамках встреч кандидатов в президенты с избирателями:

«Это отличный вопрос. Я действительно должен на него ответить. Раньше моя позиция была такова: любой может ставить мою музыку. Я просто люблю страну. Так что мне все равно. Я бы не стал воспринимать исполнение моей песни как заявление о том, что я голосую за, ну, знаете, Барака Обаму. Я бы не стал говорить: «Используйте песню. Мы все американцы».

«Я считаю, что одна из волшебных вещей в музыке заключается в том, что она может означать что-то разное для каждого человека», - продолжил он. «Так что я особенно привык к этому. Мне кажется, что игра меняется таким причудливым образом, что теперь меня заставляют думать о вещах, о которых я бы не подумал в будущем. Но я все равно остаюсь при своем мнении.

Если бы какой-нибудь кандидат в президенты использовал мою песню, я бы никогда не стал звонить адвокату и говорить: «Запретите им использовать мою песню». Я бы просто сказал: «Эй, я не буду голосовать за этого человека, но мне все равно, что они используют мою песню. Мы все американцы». Это то, что я чувствую сейчас, но я оставляю за собой право изменить свое мнение позже. Но я просто не могу себе представить [попытку остановить какого-либо кандидата от использования музыки SKILLET], хотя скажу, что мир сейчас становится очень странным. Это наводит на меня тоску. Мне бы очень хотелось, чтобы мы все могли быть просто американцами и сказать: «Вот то, что нам нравится», и не демонизировать других людей. Но я также не хочу быть наивным и не признавать, что, как мне кажется, сейчас мы переживаем времена, когда у страны есть два разных видения. И поэтому может оказаться так, что мы не согласны даже по тем вопросам, которые я бы назвал основополагающими в области гражданских свобод. И если это так, то так оно и есть.

Но, возвращаясь к вашему вопросу, я считаю, что если кто-то хочет использовать мою музыку, то пусть использует»




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