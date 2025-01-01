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*Лидер SEPULTURA хочет братьев 221
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE 184
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 161
*Новое видео DEATH SS 133
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Arch Enemy

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|||| 6 фев 2025

Новое видео ARCH ENEMY



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"Paper Tiger", новое видео группы ARCH ENEMY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Blood Dynasty", выходящего 28 марта на Century Media Records:

01. Dream Stealer
02. Illuminate the Path
03. March Of the Miscreants
04. A Million Suns
05. Don't Look Down
06. Presage
07. Blood Dynasty
08. Paper Tiger
09. Vivre Libre
10. The Pendulum
11. Liars & Thieves




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