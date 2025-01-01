Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 125
*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 88
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 38
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 34
*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 21
*Лидер EXODUS о смене вокалиста 19
*Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии» 18
*DAVE LOMBARDO о разочаровании во время работы в SLAYER 17
*Лидер LORDI: «Музыкальные сервисы — зло злобнючее!» 17
*KIRK HAMMETT не собирается уходить из METALLICA 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 125
*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 88
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 38
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 34
*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 21
[= ||| все новости группы



*

Arch Enemy

*



28 мар 2025 : 		 Новый альбом ARCH ENEMY доступен для прослушивания

15 мар 2025 : 		 Гитарист ARCH ENEMY о новом участнике

6 фев 2025 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

3 фев 2025 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY: «Веган в туре может выжить!»

10 дек 2024 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё»

8 дек 2024 : 		 ARCH ENEMY выступили без Alissa

4 дек 2024 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

18 окт 2024 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

10 окт 2024 : 		 ARCH ENEMY исполнили новую песню

4 окт 2024 : 		 Новый альбом ARCH ENEMY выйдет весной

31 июл 2024 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

13 май 2024 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY с новым гитаристом

6 май 2024 : 		 ARCH ENEMY в Шанхае

2 май 2024 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY

31 дек 2023 : 		 JEFF LOOMIS покинул ARCH ENEMY

16 дек 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления ARCH ENEMY

11 сен 2023 : 		 Видео полного выступления ARCH ENEMY

23 авг 2023 : 		 Барабанщик ARCH ENEMY: «Сомневаюсь ли я в себе? Конечно»

28 июл 2023 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант»

17 июл 2023 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY

10 июл 2023 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY еще не готова

29 май 2023 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY спелась с PUNK ROCK FACTORY

2 май 2023 : 		 Видеоряд от ARCH ENEMY

28 фев 2023 : 		 Видео полного выступления ARCH ENEMY

27 фев 2023 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашли

21 фев 2023 : 		 Гитарист ARCH ENEMY: «Я считаю, что металл должен быть в андеграунде»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый альбом ARCH ENEMY доступен для прослушивания



zoom
Blood Dynasty, новый альбом ARCH ENEMY, доступен для прослушивания ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 238

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом