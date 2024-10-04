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*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 27
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 25
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
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Arch Enemy

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Новый альбом ARCH ENEMY выйдет весной



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ARCH ENEMY выпустят новую работу, получившую название "Blood Dynasty", 28 марта на Century Media Records:

01. Dream Stealer
02. Illuminate the Path
03. March Of the Miscreants
04. A Million Suns
05. Don't Look Down
06. Presage
07. Blood Dynasty
08. Paper Tiger
09. Vivre Libre
10. The Pendulum
11. Liars & Thieves

Лимитированное издание будет выпущена с двумя бонус-треками.




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4 окт 2024
Corpsegrinder04
Ну хз. Только два года назад выпустили эталонное говно. На конвеер чтоли пошли.

просмотров: 255

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