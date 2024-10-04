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Новый альбом ARCH ENEMY выйдет весной



ARCH ENEMY выпустят новую работу, получившую название "Blood Dynasty", 28 марта на Century Media Records:



01. Dream Stealer

02. Illuminate the Path

03. March Of the Miscreants

04. A Million Suns

05. Don't Look Down

06. Presage

07. Blood Dynasty

08. Paper Tiger

09. Vivre Libre

10. The Pendulum

11. Liars & Thieves



Лимитированное издание будет выпущена с двумя бонус-треками.







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