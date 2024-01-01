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*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 38
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*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 38
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 29
*Новое видео DREAM THEATER 29
*Новое видео AVANTASIA 24
*Первый за 10 лет концерт MANOWAR в США 23
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Arch Enemy

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8 дек 2024 : 		 ARCH ENEMY выступили без Alissa

4 дек 2024 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

18 окт 2024 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

10 окт 2024 : 		 ARCH ENEMY исполнили новую песню

4 окт 2024 : 		 Новый альбом ARCH ENEMY выйдет весной

31 июл 2024 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

13 май 2024 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY с новым гитаристом

6 май 2024 : 		 ARCH ENEMY в Шанхае

2 май 2024 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY

31 дек 2023 : 		 JEFF LOOMIS покинул ARCH ENEMY

16 дек 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления ARCH ENEMY

11 сен 2023 : 		 Видео полного выступления ARCH ENEMY

23 авг 2023 : 		 Барабанщик ARCH ENEMY: «Сомневаюсь ли я в себе? Конечно»

28 июл 2023 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант»

17 июл 2023 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY

10 июл 2023 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY еще не готова

29 май 2023 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY спелась с PUNK ROCK FACTORY

2 май 2023 : 		 Видеоряд от ARCH ENEMY

28 фев 2023 : 		 Видео полного выступления ARCH ENEMY

27 фев 2023 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашли

21 фев 2023 : 		 Гитарист ARCH ENEMY: «Я считаю, что металл должен быть в андеграунде»

12 фев 2023 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!»

11 фев 2023 : 		 Гитарист ARCH ENEMY: «Во многом я живу своими детскими мечтами»

10 фев 2023 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

9 янв 2023 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом

2 окт 2022 : 		 ARCH ENEMY открыли европейский тур
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|||| сегодня

ARCH ENEMY выступили без Alissa



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ARCH ENEMY третьего декабря в El Foro Jai Alai, Tijuana, Mexico, выступили без Alissa White-Gluz, которая "была слишком больна, чтобы выйти на сцену"








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