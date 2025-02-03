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*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 246
*Лидер SEPULTURA хочет братьев 207
*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 122
*MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER 55
*MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект... 44
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Arch Enemy

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|||| 3 фев 2025

Вокалистка ARCH ENEMY: «Веган в туре может выжить!»



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У ALISSA WHITE-GLUZ спросили, тяжело ли быть веганом и ездить в туры:

«Я гастролирую уже около 20 лет и 25 лет являюсь веганом, а до этого исповедовала вегетарианство, так что я определенно знаю, что все стало попроще. Я ездила по всему миру, с языковыми и культурными барьерами, нехваткой времени, денег и транспорта, и все равно смогла это сделать. Так что я должна признать, что это вполне возможно.

Моби прекрасно говорит о правах животных, он мой друг, и поэтому он снял документальный фильм [«Punk Rock Vegan Movie»] о связи между панк-менталитетом и, как следствие, металлическим менталитетом и веганством. И я считаю, что это очень крутой и интересный подход к движению».




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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3 фев 2025
Kliops144
10 дек 2024 : Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё»
Like!3
3 фев 2025
L
LU---
Почему нет?......подход понятен :-)
4 фев 2025
N
Nicolas444883
Платье классное.
Metal Hall of Fame какой-то... Мля, че только не придумают).

просмотров: 305

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