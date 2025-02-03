3 фев 2025



Вокалистка ARCH ENEMY: «Веган в туре может выжить!»



У ALISSA WHITE-GLUZ спросили, тяжело ли быть веганом и ездить в туры:



«Я гастролирую уже около 20 лет и 25 лет являюсь веганом, а до этого исповедовала вегетарианство, так что я определенно знаю, что все стало попроще. Я ездила по всему миру, с языковыми и культурными барьерами, нехваткой времени, денег и транспорта, и все равно смогла это сделать. Так что я должна признать, что это вполне возможно.



Моби прекрасно говорит о правах животных, он мой друг, и поэтому он снял документальный фильм [«Punk Rock Vegan Movie»] о связи между панк-менталитетом и, как следствие, металлическим менталитетом и веганством. И я считаю, что это очень крутой и интересный подход к движению».







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