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*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 52
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 40
*GOJIRA разогрела квиров 37
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 29
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Arch Enemy

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Новое видео ARCH ENEMY



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"Dream Stealer", новое видео группы ARCH ENEMY, доступно для просмотра ниже.

ARCH ENEMY Drop Surprise Single And Video "Dream Stealer"




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31 июл 2024
L
LU---
..............даже не думал,что Они могут такое записать,з зачем???
просто на несколько уровней вниз
...гитарист никакой( в эту же копилку ?-))
31 июл 2024
Вашингтон Ирвинг
Хотел написать «а где Бродерик?», а его ж брали в In Flames, а сюда брали Лумиса. Все перемешалось в болото из говна.

просмотров: 392

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