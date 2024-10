сегодня



Новое видео ARCH ENEMY



"Liars & Thieves", новое видео группы ARCH ENEMY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Blood Dynasty", выходящего 28 марта:



01. Dream Stealer

02. Illuminate the Path

03. March Of the Miscreants

04. A Million Suns

05. Don't Look Down

06. Presage

07. Blood Dynasty

08. Paper Tiger

09. Vivre Libre

10. The Pendulum

11. Liars & Thieves







