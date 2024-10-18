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*Новое видео DREAM THEATER 32
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 22
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 19
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Arch Enemy

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Новое видео ARCH ENEMY



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"Liars & Thieves", новое видео группы ARCH ENEMY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Blood Dynasty", выходящего 28 марта:

01. Dream Stealer
02. Illuminate the Path
03. March Of the Miscreants
04. A Million Suns
05. Don't Look Down
06. Presage
07. Blood Dynasty
08. Paper Tiger
09. Vivre Libre
10. The Pendulum
11. Liars & Thieves




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18 окт 2024
Гепард
Синие волосы вокалистки наводят на мысль, что песня - про белых мужчин и прочих угнетателей)

просмотров: 173

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