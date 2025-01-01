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Arch Enemy

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Гитарист ARCH ENEMY о новом участнике



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MICHAEL AMOTT в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как вписался в группу Joey Concepcion:

«Честно говоря, он очень легко вписался в коллектив. Конечно, помогло то, что он уже знал, как играть несколько наших песен. На самом деле Joey был учеником моего брата [Christopher Amott, гитарист ARCH ENEMY с 1995 по 2005 и с 2007 по 2012 год ] в Нью-Йорке, и в конце концов они вместе играли в группе, так что он играет очень близко к стилю Chris'а и имеет очень схожую манеру. ARCH ENEMY также были одной из первых металлических групп, в которую попал Joey... Он моложе нас всех».

Участвовал ли он в создании каких-то песен с нового альбома:

«Нет. Все треки были написаны практически так, как они представлены на альбоме. Joey просто пришел и записал свои соло в Швеции. Это был отличный опыт, когда он участвовал в работе над альбомом, и энергия в студии была отличной».

О туре с CARCASS в 1991 году:

«Я играл в группах примерно с 13-14 лет, и это были скорее концерты то здесь, то там, но как только я переехал в Великобританию и присоединился к CARCASS, именно тогда я начал по-настоящему чувствовать себя комфортно, играя вживую, и мои навыки игры на гитаре развились гораздо сильнее. Это были ранние дни CARCASS как гастролирующей группы. На тот момент они состояли из трех человек. Что касается тура с DEATH, то я помню все с тех концертов. Я был заядлым торговцем кассетами и очень глубоко погрузился в дэт-металлическую сцену, так как у меня была своя группа в Швеции, CARNAGE, с 1998 года. Поэтому, когда я познакомился с Чаком [Шульдинером] во время того тура, это было, мягко говоря, удивительно».

В то время было не так много экстремальных металлических групп, у которых выходили полноценные альбомы, поэтому, когда вышел альбом [DEATH] «Spiritual Healing», это было своего рода сенсацией. Я помню, как тусовался с Чаком и остальными ребятами во время того тура. Мы слушали много классной музыки в их автобусе, и когда я говорю «автобус», я имею в виду «прославленный перевозчик людей». В том туре я встретил столько замечательных людей — от ребят из MORBID ANGEL до NOCTURNUS и CYNIC (и это только некоторые из них). Это было такое классное время, и я очень дорожу этими воспоминаниями. Это было потрясающе».

О том, как Alissa заменила Gossow и какой альбом, по его мнению, закрепил за White-Gluz роль новой фронтвумен ARCH ENEMY:

«Я бы назвал „War Eternal“ [2014]. Нам пришлось провести очень много гастролей между этим альбомом и «Will To Power» 2017 года. За эти два альбома мы отыграли, наверное, около 450 концертов, так что мы все очень быстро превратились в гастролирующую семью, каковой и стали. Честно говоря, когда мы потеряли Angela, я думал, что люди будут слишком критичны, потому что она обладала настолько культовым статусом. Я думал, что люди будут слишком критично относиться к Alissa, но, к счастью, все сложилось просто замечательно».

О возможности нового альбома SPIRITUAL BEGGARS:

«Кроме нескольких переизданий в прошлом, с этим проектом ничего особенного не происходило. Проблема в том, что бэк-каталог SPIRITUAL BEGGARS разбросан по разным лейблам, и это очень запутанная история. Что касается нового материала, то ничего особенного не произошло, и на данный момент никаких планов нет. Мне не хочется говорить об этом, но кто знает, что произойдет. Мы все довольно плотно заняты другими проектами, но никогда не знаешь. Сейчас все мое внимание сосредоточено на ARCH ENEMY и новом альбоме».






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