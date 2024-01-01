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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 35
*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 21
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
*Сколько гитар у METALLICA в туре? 13
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 13
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Arch Enemy

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10 окт 2024 : 		 ARCH ENEMY исполнили новую песню

4 окт 2024 : 		 Новый альбом ARCH ENEMY выйдет весной

31 июл 2024 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

13 май 2024 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY с новым гитаристом

6 май 2024 : 		 ARCH ENEMY в Шанхае

2 май 2024 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY

31 дек 2023 : 		 JEFF LOOMIS покинул ARCH ENEMY

16 дек 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления ARCH ENEMY

11 сен 2023 : 		 Видео полного выступления ARCH ENEMY

23 авг 2023 : 		 Барабанщик ARCH ENEMY: «Сомневаюсь ли я в себе? Конечно»

28 июл 2023 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант»

17 июл 2023 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY

10 июл 2023 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY еще не готова

29 май 2023 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY спелась с PUNK ROCK FACTORY

2 май 2023 : 		 Видеоряд от ARCH ENEMY

28 фев 2023 : 		 Видео полного выступления ARCH ENEMY

27 фев 2023 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашли

21 фев 2023 : 		 Гитарист ARCH ENEMY: «Я считаю, что металл должен быть в андеграунде»

12 фев 2023 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!»

11 фев 2023 : 		 Гитарист ARCH ENEMY: «Во многом я живу своими детскими мечтами»

10 фев 2023 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

9 янв 2023 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом

2 окт 2022 : 		 ARCH ENEMY открыли европейский тур

20 сен 2022 : 		 ARCH ENEMY — о летнем туре

15 сен 2022 : 		 Гитарист ARCH ENEMY не любит современные группы с экстремальным и чистым вокалом

14 сен 2022 : 		 Гитарист ARCH ENEMY почти не слушает металл
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|||| сегодня

ARCH ENEMY исполнили новую песню



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В рамках стартовавшего в начале октября совместного тура с IN FLAMES, ARCH ENEMY представили публике новую песню "Liars & Thieves".

Soilwork:

Stabbing the Drama
Arrival
Exile
Distortion Sleep
Spirit of No Return
Övergivenheten
Death Diviner
The Ride Majestic
Stålfågel

Arch Enemy:

Deceiver, Deceiver
The World Is Yours
House of Mirrors
My Apocalypse
Dream Stealer
War Eternal
Liars & Thieves
The Eagle Flies Alone
First Day in Hell
As the Pages Burn
Sunset Over the Empire
Handshake With Hell
Nemesis
Fields of Desolation (instrumental version)

In Flames:

Cloud Connected
Take This Life
Deliver Us
Paralyzed
In the Dark
Voices
Food for the Gods
Coerced Coexistence
Trigger
Meet Your Maker
Only for the Weak
State of Slow Decay
Alias
The Mirror’s Truth
I Am Above
My Sweet Shadow




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