сегодня



ARCH ENEMY исполнили новую песню



В рамках стартовавшего в начале октября совместного тура с IN FLAMES, ARCH ENEMY представили публике новую песню "Liars & Thieves".



Soilwork:



Stabbing the Drama

Arrival

Exile

Distortion Sleep

Spirit of No Return

Övergivenheten

Death Diviner

The Ride Majestic

Stålfågel



Arch Enemy:



Deceiver, Deceiver

The World Is Yours

House of Mirrors

My Apocalypse

Dream Stealer

War Eternal

Liars & Thieves

The Eagle Flies Alone

First Day in Hell

As the Pages Burn

Sunset Over the Empire

Handshake With Hell

Nemesis

Fields of Desolation (instrumental version)



In Flames:



Cloud Connected

Take This Life

Deliver Us

Paralyzed

In the Dark

Voices

Food for the Gods

Coerced Coexistence

Trigger

Meet Your Maker

Only for the Weak

State of Slow Decay

Alias

The Mirror’s Truth

I Am Above

My Sweet Shadow







+0 -0



просмотров: 109