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*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 33
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Arch Enemy

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Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё»



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ALISSA WHITE-GLUZ опубликовала следующее сообщение:

«Мексика — я [люблю] тебя! Я просто потрясена этой страной. Природа разнообразна и великолепна; люди радушны, дружелюбны, веселы, креативны и гостеприимны; история завораживает; архитектура поражает воображение; богатая культура музыки и искусства полна красок и красоты; еда невероятна (каждый город — как рай для веганов)... Я могу продолжать.

Большое спасибо за ваше понимание и пожелания. Я чувствую себя крайне виноватой, что не могу дать нормальное шоу, потому что вы, ребята, абсолютно этого заслуживаете. Я настаивала на том, чтобы мы перенесли концерт, но, видимо, это оказалось невозможным.

Возможно, это TMI [слишком много информации], но поскольку новости уже опубликованы, я просто хочу, чтобы удивительные фанаты в Мексике знали, насколько все серьезно, и что для меня просто ужасно, что я не могу выложиться на 100%.

Поверьте мне — я ломала ребра на сцене и не пропустила ни одного шоу, я выступала с бронхитом, ларингитом, который лечился месяцами, — со всем. Это совсем другое.

Два дня подряд ко мне в гостиницу приходил врач и говорил: «У нее полный коллапс». Мое тело настолько истощено, что я с трудом хожу. Я растеряна. Голова кружится. Меня трясет.

Бактериальная инфекция обосновалась в моих ушах, а затем агрессивно распространилась на все мягкие ткани верхней части тела. Уши, глаза, горло, легкие, нос... У меня гной вытекал из глаз. Из носа текла кровь. Я мерзла и потела одновременно, и у меня была температура 102F больше недели. И да, в таком состоянии я провела несколько концертов. У меня был шок. Это была инфекция, которая, вероятно, длительное время не давала покоя и наконец начала побеждать — мое тело проигрывало, и это случилось стремительно. Думаю, если бы я не приняла антибиотики вовремя, то сейчас была бы либо в больнице, либо на кладбище. Я никогда в жизни не сталкивалась с более пугающей медицинской ситуацией. Кроме того, для меня это самая сильная боль в жизни, а я очень хорошо переношу боль (как и большинство женщин).

Я чувствую вашу любовь, ребята, и это помогает мне исцелиться. Спасибо за ваши улыбающиеся лица в зрительном зале — они очень подбадривают меня.

Пройдет несколько недель или месяцев, прежде чем я полностью восстановлюсь, но когда я восстановлюсь, я потребую, чтобы мы вернулись сюда, и я смогу дать вам, ребята, лучший концерт в вашей жизни. Серьезно — я влюбилась в вас, Мексика, и я вернусь, чтобы дать вам 1000% AWG».






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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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10 дек 2024
гладиатор
Интересно, она вакцинирована? Скорее всего, судя по венанско-зеленым взгядам. Возможно, последствия "волшебной вакцины".
10 дек 2024
s
sibterminator
Это все от недостатка витаминов и микроэлементов. Надо налегать на сало, холодец, борщец заедая это чесночком и запивая перцовкой, чтобы вкуснее.
10 дек 2024
ChatGPT
вот вам и последствия веганства (да ещë наверняка и неправильного) наглядно
Like!2
10 дек 2024
gravitgroove
"Мексика — я [люблю] тебя! Я просто потрясена этой страной"
Удачи ей в одиночку погулять по вечернему Акапулько или Сан-Педро. Как минимум услышит в свою сторону призывы "Куанто эс медиа хора, пута?"
10 дек 2024
B
BasterBaster
Бабе почти 40 лет, а она хернёй какой-то занимается. Будет потом как Доро в старости рассказывать что фанаты это её семья. Брала бы пример с Floor Jansen - когда надо и в декрет, и в отпуск уходит

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