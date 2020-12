6 дек 2020



JARED DINES и вокалист TRIVIUM записали ЕР



Успешный гитарист виртуоз и создатель контента JARED DINES совместно с вокалистом TRIVIUM Matt'ом Heafy записали ЕР "Dines X Heafy". Видео на "Dear Anxiety" доступно ниже.



«Matt начинал свою карьеру еще до эпохи Интернета, записывая пластинки и подписывая контракты с лейблами, я же полностью из эпохи Интернета и стал популярен используя различные видеохостинги и приложении. Было любопытно скрестить наш опыт — Matt делал все традиционным способом, но, в тоже время, принял новые технологии, а не забил на них. Но теперь мы объединили эти два мира. ЕР был записан сырым и настоящим способом — мы хотели показать, что нет разницы между гитаристом из Инстаграма и вокалистом известной группы — вы можете творить вместе. В итоге цель была проста — постараться написать хорошие песни и создать классное дерьмишко!»



Трек-лист:





01. Dear Anxiety



02. Can We Turn Back Yesterday?



03. Dying At The Sight Of The Rain



04. To Save Me From Myself



05. We Lost It All













+1 -1



просмотров: 273