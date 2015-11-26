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Trivium

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6 дек 2020 : 		 JARED DINES и вокалист TRIVIUM записали ЕР

26 окт 2020 : 		 Видео полного выступления TRIVIUM

14 окт 2020 : 		 TRIVIUM проведут еще один стрим

10 окт 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM выпустил сингл

28 сен 2020 : 		 Умер бывший басист TRIVIUM

16 сен 2020 : 		 Рассказ об онлайн-концерте TRIVIUM

27 авг 2020 : 		 TRIVIUM сыграют редкое

5 авг 2020 : 		 TRIVIUM купили самолётный ангар

2 июл 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM выпустил песню Ведьмака

29 июн 2020 : 		 Басист TRIVIUM: «Носите маски»

26 июн 2020 : 		 TRIVIUM отыграют концерт в июле

9 июн 2020 : 		 TRIVIUM работают над новым материалом

28 май 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM удивлён тёплым приёмом альбома

19 май 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM: «Мы как группа переживём пандемию»

17 май 2020 : 		 Басист TRIVIUM: «Однажды я обедал с Kirk'ом, и потом...»

12 май 2020 : 		 TRIVIUM не хотели переносить выход альбома из-за COVID-19

30 апр 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM: «США слишком долго запрягали с COVID-19»

24 апр 2020 : 		 Басист TRIVIUM: «Я почти смирился, что тур MEGADETH + LAMB OF GOD перенесут»

23 апр 2020 : 		 Новая песня TRIVIUM

17 апр 2020 : 		 Новая песня TRIVIUM

11 апр 2020 : 		 MATT HEAFY: «Когда я нахожусь дома, я зарабатываю значительно больше денег от стриминга в TWITCH'е, чем с TRIVIUM»

6 апр 2020 : 		 Басист TRIVIUM: «Не удивлюсь, если тур MEGADETH + LAMB OF GOD слетит»

2 апр 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM: «"What The Dead Men Say" отлично резюмирует всё, что мы сделали»

26 мар 2020 : 		 Новое видео TRIVIUM

6 мар 2020 : 		 TRIVIUM отменили визит в Азию

27 фев 2020 : 		 Новое видео TRIVIUM
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|||| 6 дек 2020

JARED DINES и вокалист TRIVIUM записали ЕР



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Успешный гитарист виртуоз и создатель контента JARED DINES совместно с вокалистом TRIVIUM Matt'ом Heafy записали ЕР "Dines X Heafy". Видео на "Dear Anxiety" доступно ниже.

«Matt начинал свою карьеру еще до эпохи Интернета, записывая пластинки и подписывая контракты с лейблами, я же полностью из эпохи Интернета и стал популярен используя различные видеохостинги и приложении. Было любопытно скрестить наш опыт — Matt делал все традиционным способом, но, в тоже время, принял новые технологии, а не забил на них. Но теперь мы объединили эти два мира. ЕР был записан сырым и настоящим способом — мы хотели показать, что нет разницы между гитаристом из Инстаграма и вокалистом известной группы — вы можете творить вместе. В итоге цель была проста — постараться написать хорошие песни и создать классное дерьмишко!»

Трек-лист:


01. Dear Anxiety

02. Can We Turn Back Yesterday?

03. Dying At The Sight Of The Rain

04. To Save Me From Myself

05. We Lost It All

TRIVIUM's MATT HEAFY Teams Up With Content Creator JARED DINES On 'Dines X Heafy' EP





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