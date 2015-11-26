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Trivium

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28 апр 2019 : 		 Кавер-версия TYPE O NEGATIVE от TRIVIUM

9 янв 2019 : 		 Фронтмен TRIVIUM «польщён» тем, что группу номинировали на Грэмми

2 окт 2018 : 		 Новое видео TRIVIUM

26 сен 2018 : 		 Лидер TRIVIUM: «Металл жив и здравствует!»

21 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления TRIVIUM

26 июл 2018 : 		 Концертное видео TRIVIUM

27 апр 2018 : 		 Нарезка с концерта TRIVIUM в Манчестере

21 апр 2018 : 		 TRIVIUM опубликовали нарезку песен с концерта в Бирмингеме

10 апр 2018 : 		 Новое видео TRIVIUM

9 мар 2018 : 		 Новое видео TRIVIUM

7 мар 2018 : 		 Басист TRIVIUM о твиттер-стычке с вокалистом ALL THAT REMAINS

25 фев 2018 : 		 Концертное видео TRIVIUM

14 фев 2018 : 		 Песни TRIVIUM доступны для разучивания

26 окт 2017 : 		 Новое видео TRIVIUM

16 окт 2017 : 		 Новая песня TRIVIUM

7 сен 2017 : 		 Рассказ о создании нового альбома TRIVIUM

24 авг 2017 : 		 Новое видео TRIVIUM

7 авг 2017 : 		 TRIVIUM исполнили новую песню

1 авг 2017 : 		 Новое видео TRIVIUM

14 мар 2017 : 		 Гитарист TRIVIUM о новом материале

15 фев 2017 : 		 Басист TRIVIUM о новом барабанщике

13 фев 2017 : 		 TRIVIUM дебютировали с новым барабанщиком

23 янв 2017 : 		 TRIVIUM нашли барабанщика для тура

22 янв 2017 : 		 TRIVIUM действительно расстались с ударником

23 дек 2016 : 		 TRIVIUM расстались с ударником?

6 дек 2016 : 		 Третья часть "Ember To Inferno" TRIVIUM
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|||| 28 апр 2019

Кавер-версия TYPE O NEGATIVE от TRIVIUM



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TRIVIUM записали кавер-версию песни TYPE O NEGATIVE "I Don't Wanna Be Me" — её можно услышать ниже. Трек вышел в рамках Дня музыкального магазина в виде семидюймового винила с оригинальной версией песни на оборотной стороне.



TRIVIUM




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

StygianSaviour


28 апр 2019, 21:55		Хм... боялся включать, а вообще-то хорошо сделали.


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