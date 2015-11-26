28 апр 2019



Кавер-версия TYPE O NEGATIVE от TRIVIUM



TRIVIUM записали кавер-версию песни TYPE O NEGATIVE "I Don't Wanna Be Me" — её можно услышать ниже. Трек вышел в рамках Дня музыкального магазина в виде семидюймового винила с оригинальной версией песни на оборотной стороне.















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