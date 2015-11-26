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Вокалист TRIVIUM исполняет песню из Ведьмака-2



MATT HEAFY опубликовал видео собственного прочтения композиции "Burn Butcher Burn", которая вошла в саундтрек второго сезона сериала Ведьмак. http://www.trivium.org

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