RICHARD MARX и TRIVIUM обновили "Right Here Waiting"



Лидер TRIVIUM Matt Heafy недавно сообщил о том, что вместе с RICHARD MARX записал металл-версию хита "Right Here Waiting":



«Я видео, что один из его сыновей был в футболке TRIVIUM и решил написать ему через соц сети. Он просто замечательный человек. Мы оставались на связи и как-то в один прекрасный день я сказал ему: "А давай вместе сделаем песню?" И он мне ответил утвердительно. Так и родилась металл-версия "Right Here Waiting", он уже записал вокал и сейчас Will Putney из FIT FOR AN AUTOPSY занят сведением».



Что из этого вышло услышать можно ниже.

























