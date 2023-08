сегодня



Басист TRIVIUM перенес операцию



Matt Heafy: «Внимание! Вчера мы прибыли в Германию из Америки. После того как Паоло почувствовал боли в животе, поздно вечером его пришлось отвезти в больницу для срочной операции по удалению грыжи. Операция прошла успешно, и сейчас он восстанавливается.



В ближайшие несколько дней он будет находиться под наблюдением, а во время нескольких концертов его будет замещать Josh из MALEVOLENCE.



Пожалуйста, направьте в адрес Paolo свою целительную энергию и любовь — через несколько дней вы увидите его снова на сцене.



До встречи на Wacken!»



В своих социальных сетях Gregoletto также поделился сообщением:



«Привет, ребята. Очевидно, что я начинаю этот тур совсем не так, как планировал. Но я отдохну здесь, в Гамбурге, несколько дней и вернусь к туру либо в Марселе, либо в Бельгии на Alcatraz. Знаете, я могу играть на стуле, могу просто стоять и играть, но я снова присоединюсь к туру и буду просто расслабляться. Но спасибо вам, ребята, за понимание. Я очень ценю это и люблю вас, ребята. Спасибо!»





