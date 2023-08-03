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*Умерла Шинейд О'Коннор 40
*Немецкой BIG 4 быть! 37
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 37
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Новое видео U.D.O. 29
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Trivium

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3 авг 2023 : 		 Басист TRIVIUM перенес операцию

8 май 2023 : 		 Новое видео TRIVIUM

26 апр 2023 : 		 TRIVIUM — о Сингапуре

6 апр 2023 : 		 Видео полного выступления TRIVIUM

5 апр 2023 : 		 TRIVIUM о европейском туре

7 мар 2023 : 		 Вокалист TRIVIUM: «чОрный пояс, чОрный пояс...»

8 фев 2023 : 		 Кавер-версия HEAVEN SHALL BURN от TRIVIUM

18 ноя 2022 : 		 Новое видео TRIVIUM

3 ноя 2022 : 		 Лидер TRIVIUM записал гимн Team Vitality

25 окт 2022 : 		 Концертное видео TRIVIUM

20 окт 2022 : 		 Лидер TRIVIUM: «Steve Harris сравнил нас с METALLICA»

4 июл 2022 : 		 Демонстрационное видео от вокалиста TRIVIUM

22 июн 2022 : 		 Кавер-версия хита NINE INCH NAILS от вокалиста TRIVIUM

27 апр 2022 : 		 Гитарист TRIVIUM: «Сначала тур, потом альбом»

21 апр 2022 : 		 Лидер TRIVIUM выпускает книгу

13 апр 2022 : 		 TRIVIUM впервые исполнили "Sickness Unto You"

13 фев 2022 : 		 Вокалист TRIVIUM уже дважды переболел COVID-19

20 янв 2022 : 		 Лидер TRIVIUM: «Чтобы ещё набить?»

19 янв 2022 : 		 Вокалист TRIVIUM исполняет песню из Ведьмака-2

18 янв 2022 : 		 Фрагмент стрима TRIVIUM

10 янв 2022 : 		 Лидер TRIVIUM и вокалист TESTAMENT записали песню

7 дек 2021 : 		 Фронтмен TRIVIUM: «BRUCE DICKINSON сказал, что когда-нибудь я буду петь как Дио»

2 дек 2021 : 		 TRIVIUM проведут новые стримы

1 дек 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM — о трагедии на Astroworld

16 ноя 2021 : 		 Концертное видео TRIVIUM

11 ноя 2021 : 		 Концертное видео TRIVIUM
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Басист TRIVIUM перенес операцию



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Matt Heafy: «Внимание! Вчера мы прибыли в Германию из Америки. После того как Паоло почувствовал боли в животе, поздно вечером его пришлось отвезти в больницу для срочной операции по удалению грыжи. Операция прошла успешно, и сейчас он восстанавливается.

В ближайшие несколько дней он будет находиться под наблюдением, а во время нескольких концертов его будет замещать Josh из MALEVOLENCE.

Пожалуйста, направьте в адрес Paolo свою целительную энергию и любовь — через несколько дней вы увидите его снова на сцене.

До встречи на Wacken!»

В своих социальных сетях Gregoletto также поделился сообщением:

«Привет, ребята. Очевидно, что я начинаю этот тур совсем не так, как планировал. Но я отдохну здесь, в Гамбурге, несколько дней и вернусь к туру либо в Марселе, либо в Бельгии на Alcatraz. Знаете, я могу играть на стуле, могу просто стоять и играть, но я снова присоединюсь к туру и буду просто расслабляться. Но спасибо вам, ребята, за понимание. Я очень ценю это и люблю вас, ребята. Спасибо!»




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3 авг 2023
Corpsegrinder04
Здоровья. Хороший музыкант.

просмотров: 329

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