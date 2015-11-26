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Лидер TRIVIUM : «Чтобы ещё набить?»



Matt Heafy обратился к поклонникам с просьбой, чего ещё не хватает среди его тату:



«Мне нужны идеи... Я ещё далёк от завершения, но что в конечном итоге должно быть главным элементом? Я разрываюсь между несколькими классическими японскими легендами, зверями, воинами... Но, возможно, я упускаю что-то одно. Что вы думаете?»













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