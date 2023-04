сегодня



Видео полного выступления TRIVIUM



Видео полного выступления TRIVIUM, которое состоялось в рамках Knotfest Japan 2023, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Rain

"Amongst The Shadows & The Stones"

"Strife"

"Feast Of Fire"

"To The Rats"

"Down From The Sky"

"The Heart From Your Hate"

"In Waves"

"Pull Harder On The Strings Of Your Martyr"







