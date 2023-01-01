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*Новое видео METALLICA 80
*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 32
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 23
*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 21
*Вокалист METALLICA представляет кассету с новым альбомом 14
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Trivium

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6 апр 2023 : 		 Видео полного выступления TRIVIUM

5 апр 2023 : 		 TRIVIUM о европейском туре

7 мар 2023 : 		 Вокалист TRIVIUM: «чОрный пояс, чОрный пояс...»

8 фев 2023 : 		 Кавер-версия HEAVEN SHALL BURN от TRIVIUM

18 ноя 2022 : 		 Новое видео TRIVIUM

3 ноя 2022 : 		 Лидер TRIVIUM записал гимн Team Vitality

25 окт 2022 : 		 Концертное видео TRIVIUM

20 окт 2022 : 		 Лидер TRIVIUM: «Steve Harris сравнил нас с METALLICA»

4 июл 2022 : 		 Демонстрационное видео от вокалиста TRIVIUM

22 июн 2022 : 		 Кавер-версия хита NINE INCH NAILS от вокалиста TRIVIUM

27 апр 2022 : 		 Гитарист TRIVIUM: «Сначала тур, потом альбом»

21 апр 2022 : 		 Лидер TRIVIUM выпускает книгу

13 апр 2022 : 		 TRIVIUM впервые исполнили "Sickness Unto You"

13 фев 2022 : 		 Вокалист TRIVIUM уже дважды переболел COVID-19

20 янв 2022 : 		 Лидер TRIVIUM: «Чтобы ещё набить?»

19 янв 2022 : 		 Вокалист TRIVIUM исполняет песню из Ведьмака-2

18 янв 2022 : 		 Фрагмент стрима TRIVIUM

10 янв 2022 : 		 Лидер TRIVIUM и вокалист TESTAMENT записали песню

7 дек 2021 : 		 Фронтмен TRIVIUM: «BRUCE DICKINSON сказал, что когда-нибудь я буду петь как Дио»

2 дек 2021 : 		 TRIVIUM проведут новые стримы

1 дек 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM — о трагедии на Astroworld

16 ноя 2021 : 		 Концертное видео TRIVIUM

11 ноя 2021 : 		 Концертное видео TRIVIUM

28 окт 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM — о туре в пандемию

25 окт 2021 : 		 Басист TRIVIUM: «Мы не особо распространялись про случаи COVID-19 в туре»

18 окт 2021 : 		 Гитарист TRIVIUM — о недавнем туре: «Всё не так и плохо!»
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Видео полного выступления TRIVIUM



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Видео полного выступления TRIVIUM, которое состоялось в рамках Knotfest Japan 2023, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Rain
"Amongst The Shadows & The Stones"
"Strife"
"Feast Of Fire"
"To The Rats"
"Down From The Sky"
"The Heart From Your Hate"
"In Waves"
"Pull Harder On The Strings Of Your Martyr"

TRIVIUM Share Fan-Filmed Video Of Entire Knotfest Japan 2023 Show




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