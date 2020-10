сегодня



TRIVIUM проведут еще один стрим



TRIVIUM объявили о том, что двадцать четвертого октября в Twitch-аккаунте лидера команды, Matt'a Heafy, пройдет онлайн-трансляция еще одного шоу — "The Deepest Cuts II", в рамках которого будут исполнены:



* "Wake (The End Is Nigh)"



* "The Calamity"



* "Drowning In Slow Motion"



* "Insurrection"



* "Declaration"



* "Drowning In The Sound"



* "Cease All Your Fire"



* "Incineration: The Broken World"



* "And Sadness Will Sear"



* "Broken One"



* "Washing Me Away In The Tides"



* "Falling To Grey"











