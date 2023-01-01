Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео METALLICA 76
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 63
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 23
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 22
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 13
*Видео с выступления FEAR FACTORY 10
*Дэтующие бабушки предпочитают холодный! 10
*Новое видео и концертный альбом от CRADLE OF FILTH 9
*Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео METALLICA 76
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 63
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 23
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 22
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
[= ||| все новости группы



*

Trivium

*



7 мар 2023 : 		 Вокалист TRIVIUM: «чОрный пояс, чОрный пояс...»

8 фев 2023 : 		 Кавер-версия HEAVEN SHALL BURN от TRIVIUM

18 ноя 2022 : 		 Новое видео TRIVIUM

3 ноя 2022 : 		 Лидер TRIVIUM записал гимн Team Vitality

25 окт 2022 : 		 Концертное видео TRIVIUM

20 окт 2022 : 		 Лидер TRIVIUM: «Steve Harris сравнил нас с METALLICA»

4 июл 2022 : 		 Демонстрационное видео от вокалиста TRIVIUM

22 июн 2022 : 		 Кавер-версия хита NINE INCH NAILS от вокалиста TRIVIUM

27 апр 2022 : 		 Гитарист TRIVIUM: «Сначала тур, потом альбом»

21 апр 2022 : 		 Лидер TRIVIUM выпускает книгу

13 апр 2022 : 		 TRIVIUM впервые исполнили "Sickness Unto You"

13 фев 2022 : 		 Вокалист TRIVIUM уже дважды переболел COVID-19

20 янв 2022 : 		 Лидер TRIVIUM: «Чтобы ещё набить?»

19 янв 2022 : 		 Вокалист TRIVIUM исполняет песню из Ведьмака-2

18 янв 2022 : 		 Фрагмент стрима TRIVIUM

10 янв 2022 : 		 Лидер TRIVIUM и вокалист TESTAMENT записали песню

7 дек 2021 : 		 Фронтмен TRIVIUM: «BRUCE DICKINSON сказал, что когда-нибудь я буду петь как Дио»

2 дек 2021 : 		 TRIVIUM проведут новые стримы

1 дек 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM — о трагедии на Astroworld

16 ноя 2021 : 		 Концертное видео TRIVIUM

11 ноя 2021 : 		 Концертное видео TRIVIUM

28 окт 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM — о туре в пандемию

25 окт 2021 : 		 Басист TRIVIUM: «Мы не особо распространялись про случаи COVID-19 в туре»

18 окт 2021 : 		 Гитарист TRIVIUM — о недавнем туре: «Всё не так и плохо!»

15 окт 2021 : 		 TRIVIUM — о релиз-вечеринке

4 окт 2021 : 		 Новое видео TRIVIUM
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист TRIVIUM: «чОрный пояс, чОрный пояс...»



zoom
Matt Heafy опубликовал следующее сообщение:

«03-13-13 стал для меня первым днём в Бразильском Джиу Джитсу. BJJ дался мне нелегко... На самом деле это было одно из самых сложных начинаний в моей жизни. В течение первого года я хотел бросить занятия, но несмотря на это... Я ходил 5+ дней в неделю — занимался по нескольку часов в день. Первые 3 года ничего не имело смысла. Первые 5 лет я не запоминал то, что мне было нужно. Но всё равно я не сдавался и уделял этому время. Год 6/7 — это начало обретать смысл. Год 8/9 — я почувствовал, что начал находить свою колею (наконец-то). Год 10. Чёрный пояс — это не конец. Это начало.

Спасибо всем, с кем я тренировался, у кого учился, кому проигрывал; моей семье и друзьям за их поддержку; моим товарищам по команде; моей академии... Но самое главное — моему профессору Гатти. Гатти, ты изменил мою жизнь; ты сделал жизнь каждого из своих студентов лучше.

За следующие 10 лет.

Мой совет всем вам: начните заниматься BJJ прямо сейчас!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 231

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом