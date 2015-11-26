сегодня



Вокалист TRIVIUM выпустит блэк-проект в 2022 году



Matt Heafy в рамках программы The Jasta Show рассказал о своём блэковом проекте:



«Во время этой (изоляции) я смог наконец закончить работу над своим блэк-металлическим альбомом с Ihsahn'ом из Emperor. Он продюсировал и сочинял в соавторстве со мной около 11 лет, и наконец-то в середине следующего года выйдет этот альбом, что должно быть весьма увлекательно.



Раньше он назывался "Mrityu", это название я взял из аштанга-йоги, оно означает концепцию жизни и смерти, то же самое, что и "Уроборос", то же самое, что и японское "Энсо" — идея о том, что жизнь и смерть всегда находятся в симбиозе друг с другом. Я не знал, о чём писать в лирическом плане, и я обсуждал это с Ihsahn'ом, потому что я всегда любил скандинавскую, норвежскую и шведскую мифологию, я хотел бы написать о Торе и Ёрмунганде, я люблю эти истории. Он такой: "Да, но знаешь, Мэтт, таких историй уже много, а у тебя есть своя богатая история, которую можно использовать с японской точки зрения..." И тут у меня загорелась лампочка, я подумал: "Мне нужно обязательно написать об этом". Я начал писать все тексты о Японии, потому что ничего подобного ещё не было.



На самом деле нет группы, которая бы писала о японском фольклоре, синтоистских богах и богинях и выдуманных сюжетах японской истории. Поэтому я изменил название группы на Ibaraki, который на самом деле является талисманом Trivium — это пасхалка — и весь проект посвящён японской тематике. Арт, тексты, я пою на японском, Ishahn записал свои партии для этой пластинки, Nergal записал свои партии для этой пластинки».

</div> </div> </div>





+1 -1



просмотров: 289

