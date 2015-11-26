Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Модель с обложки альбома NIRVANA подала в суд за детскую пор... 62
*Вокалист NAPALM DEATH — о веганстве 57
*Новая песня IRON MAIDEN 47
*Лидер MINISTRY: «Давайте начистоту: это война, и русские её ... 45
*Новая песня EXODUS 33
[= ||| все новости группы



*

Trivium

*



2 сен 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM выпустит блэк-проект в 2022 году

27 авг 2021 : 		 Лидер TRIVIUM: «Первый альбом SLIPKNOT изменил мою жизнь»

13 авг 2021 : 		 Новое видео TRIVIUM

3 авг 2021 : 		 Лидер TRIVIUM — о вакцинации

9 июл 2021 : 		 Новое видео TRIVIUM

6 июл 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM заболел COVID-19 после прививки

9 июн 2021 : 		 RICHARD MARX и TRIVIUM обновили "Right Here Waiting"

8 июн 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM собирается забиться целиком

6 май 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM: «COVID-19 реален!»

21 апр 2021 : 		 Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM

20 апр 2021 : 		 Лидер TRIVIUM и RICHARD MARX записали кавер-версию

28 мар 2021 : 		 Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM

15 мар 2021 : 		 Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM

1 мар 2021 : 		 Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM

11 фев 2021 : 		 Жена KING DIAMOND в новом кавере лидера TRIVIUM

7 фев 2021 : 		 Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM

18 янв 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM: «Я практиковался, чтобы быть как BRUCE DICKINSON, FREDDIE MERCURY и JOHN PETRUCCI»

25 дек 2020 : 		 JARED DINES и вокалист TRIVIUM в новом видео

6 дек 2020 : 		 JARED DINES и вокалист TRIVIUM записали ЕР

26 окт 2020 : 		 Видео полного выступления TRIVIUM

14 окт 2020 : 		 TRIVIUM проведут еще один стрим

10 окт 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM выпустил сингл

28 сен 2020 : 		 Умер бывший басист TRIVIUM

16 сен 2020 : 		 Рассказ об онлайн-концерте TRIVIUM

27 авг 2020 : 		 TRIVIUM сыграют редкое

5 авг 2020 : 		 TRIVIUM купили самолётный ангар
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист TRIVIUM выпустит блэк-проект в 2022 году



*
zoom
*
* *
Matt Heafy в рамках программы The Jasta Show рассказал о своём блэковом проекте:

«Во время этой (изоляции) я смог наконец закончить работу над своим блэк-металлическим альбомом с Ihsahn'ом из Emperor. Он продюсировал и сочинял в соавторстве со мной около 11 лет, и наконец-то в середине следующего года выйдет этот альбом, что должно быть весьма увлекательно.

Раньше он назывался "Mrityu", это название я взял из аштанга-йоги, оно означает концепцию жизни и смерти, то же самое, что и "Уроборос", то же самое, что и японское "Энсо" — идея о том, что жизнь и смерть всегда находятся в симбиозе друг с другом. Я не знал, о чём писать в лирическом плане, и я обсуждал это с Ihsahn'ом, потому что я всегда любил скандинавскую, норвежскую и шведскую мифологию, я хотел бы написать о Торе и Ёрмунганде, я люблю эти истории. Он такой: "Да, но знаешь, Мэтт, таких историй уже много, а у тебя есть своя богатая история, которую можно использовать с японской точки зрения..." И тут у меня загорелась лампочка, я подумал: "Мне нужно обязательно написать об этом". Я начал писать все тексты о Японии, потому что ничего подобного ещё не было. 

На самом деле нет группы, которая бы писала о японском фольклоре, синтоистских богах и богинях и выдуманных сюжетах японской истории. Поэтому я изменил название группы на Ibaraki, который на самом деле является талисманом Trivium — это пасхалка — и весь проект посвящён японской тематике. Арт, тексты, я пою на японском, Ishahn записал свои партии для этой пластинки, Nergal записал свои партии для этой пластинки».

TRIVIUM Frontman MATT HEAFY To Release Japanese-Themed IBARAKI Black Metal Album Featuring IHSAHN And NERGAL Next Year



Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 289

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом