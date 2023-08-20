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Лидер TRIVIUM: «Новой музыки не ждите»



Matt Heafy в недавней беседе ответил на вопрос, есть ли какие-то планы относительно нового альбома TRIVIUM:



«Обычно мы всегда открыты во всем - мы все демонстрируем, обо всем говорим - но единственное, что мы всегда скрываем - это записи. Но в этот раз я могу сказать, что на этот раз мы просто собираемся отдохнуть. Потому что у нас уже 10 альбомов "альбом-тур, альбом-тур". В этот раз, когда закончится этот гастрольный цикл, мы собираемся взять настоящий перерыв, и вместо того, чтобы работать над музыкой, мы на самом деле займемся строительством нашей студии, чтобы потом, когда придет время записывать пластинки, мы могли это делать именно у себя. Но в настоящее время планов по выпуску новой пластинки нет. И я не лукавлю. Сейчас никаких планов нет».







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