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Trivium

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16 сен 2020 : 		 Рассказ об онлайн-концерте TRIVIUM

27 авг 2020 : 		 TRIVIUM сыграют редкое

5 авг 2020 : 		 TRIVIUM купили самолётный ангар

2 июл 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM выпустил песню Ведьмака

29 июн 2020 : 		 Басист TRIVIUM: «Носите маски»

26 июн 2020 : 		 TRIVIUM отыграют концерт в июле

9 июн 2020 : 		 TRIVIUM работают над новым материалом

28 май 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM удивлён тёплым приёмом альбома

19 май 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM: «Мы как группа переживём пандемию»

17 май 2020 : 		 Басист TRIVIUM: «Однажды я обедал с Kirk'ом, и потом...»

12 май 2020 : 		 TRIVIUM не хотели переносить выход альбома из-за COVID-19

30 апр 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM: «США слишком долго запрягали с COVID-19»

24 апр 2020 : 		 Басист TRIVIUM: «Я почти смирился, что тур MEGADETH + LAMB OF GOD перенесут»

23 апр 2020 : 		 Новая песня TRIVIUM

17 апр 2020 : 		 Новая песня TRIVIUM

11 апр 2020 : 		 MATT HEAFY: «Когда я нахожусь дома, я зарабатываю значительно больше денег от стриминга в TWITCH'е, чем с TRIVIUM»

6 апр 2020 : 		 Басист TRIVIUM: «Не удивлюсь, если тур MEGADETH + LAMB OF GOD слетит»

2 апр 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM: «"What The Dead Men Say" отлично резюмирует всё, что мы сделали»

26 мар 2020 : 		 Новое видео TRIVIUM

6 мар 2020 : 		 TRIVIUM отменили визит в Азию

27 фев 2020 : 		 Новое видео TRIVIUM

5 янв 2020 : 		 Ведьмаку заплатите чеканной монетой...

29 дек 2019 : 		 Вокалист TRIVIUM исполняет тему OZZY

31 окт 2019 : 		 TRIVIUM записали песню с TOY

5 сен 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления TRIVIUM

19 июл 2019 : 		 Фронтмен TRIVIUM заручился поддержкой IHSAHN'a, NERGAL'a, GAAHL'a для блэк-металлического проекта
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Рассказ об онлайн-концерте TRIVIUM



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TRIVIUM опубликовали следующее сообщение:

«Спасибо всем, кто присоединился к нашему онлайн-шоу "A Light Or A Distant Mirror". Мы отлично провели время за подготовкой этого мероприятия. И особое спасибо всем тем 12 000 человек со всего мира, кто купил билеты и смотрел наше выступление. И пусть мы не могли все находиться в одном месте, мы всё равно были на связи благодаря этим песням. Всё, что мы делаем, мы делаем ради вас!»

Видео с выступления доступно ниже. Сет-лист был следующим:

"Torn Between Scylla & Charybdis"
"No Way To Heal"
"Suffocating Sight"
"Like Callisto To A Star In Heaven"
"Detonation"
"The Revanchist"
"A Skyline's Severance"
"Of Prometheus And The Crucifix"
"When All Light Dies"
"Ascendancy"
"To The Rats"
"Dusk Dismantled"
"Scattering The Ashes"
"Bending The Arc To Fear"
"The Ones We Leave Behind"

TRIVIUM - A Light Or A Distant Mirror - Full Sail University Recap Video Streaming



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