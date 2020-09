сегодня



Рассказ об онлайн-концерте TRIVIUM



TRIVIUM опубликовали следующее сообщение:



«Спасибо всем, кто присоединился к нашему онлайн-шоу "A Light Or A Distant Mirror". Мы отлично провели время за подготовкой этого мероприятия. И особое спасибо всем тем 12 000 человек со всего мира, кто купил билеты и смотрел наше выступление. И пусть мы не могли все находиться в одном месте, мы всё равно были на связи благодаря этим песням. Всё, что мы делаем, мы делаем ради вас!»



Видео с выступления доступно ниже. Сет-лист был следующим:



"Torn Between Scylla & Charybdis"

"No Way To Heal"

"Suffocating Sight"

"Like Callisto To A Star In Heaven"

"Detonation"

"The Revanchist"

"A Skyline's Severance"

"Of Prometheus And The Crucifix"

"When All Light Dies"

"Ascendancy"

"To The Rats"

"Dusk Dismantled"

"Scattering The Ashes"

"Bending The Arc To Fear"

"The Ones We Leave Behind"







