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Trivium

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Фронтмен TRIVIUM: «BRUCE DICKINSON сказал, что когда-нибудь я буду петь как Дио»



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В новом интервью Metal Wani фронтмен TRIVIUM Matt Heafy вспомнил, как полтора десятилетия назад он встретился с двумя легендами металла — вокалистом IRON MAIDEN Bruce'ом Dickinson'ом и фронтменом RAINBOW и BLACK SABBATH Ронни Джеймсом Дио. Вот что он рассказал:

«У нас брали интервью на радиошоу Bruce'а Dickinson'а в 2006 году, [когда мы продвигали] "The Crusade". И я помню, как подумал: "Я должен поговорить с этим парнем о вокале". Я задавал ему вопросы о пении, и в итоге он сказал мне: "Я верю, что когда-нибудь твой голос станет таким же, как у Ронни Джеймса Дио". Вот что мне сказал Bruce Dickinson. Я ответил: "Спасибо, чувак". Это осталось со мной навсегда. Затем, в октябре 2007 года, мы давали концерт в Японии, открывая концерт HEAVEN & HELL, и мне удалось встретиться с Дио. Я рассказал Дио ту же историю. Я сказал: "Bruce Dickinson сказал, что когда-нибудь у меня будет такой же голос, как у тебя". Ронни Джеймс Дио посмеялся и сказал: "Знаешь, Bruce наконец-то признал, что я один из его героев". И на этом всё закончилось. И мы вместе пропустили по бокалу вина. Это была очень приятная ночь».

TRIVIUM








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Saint Portnoy


7 дек 2021, 18:49		И как? Запел?


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