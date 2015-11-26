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Фронтмен TRIVIUM : «BRUCE DICKINSON сказал, что когда-нибудь я буду петь как Дио»



В новом интервью Metal Wani фронтмен TRIVIUM Matt Heafy вспомнил, как полтора десятилетия назад он встретился с двумя легендами металла — вокалистом IRON MAIDEN Bruce'ом Dickinson'ом и фронтменом RAINBOW и BLACK SABBATH Ронни Джеймсом Дио. Вот что он рассказал:



«У нас брали интервью на радиошоу Bruce'а Dickinson'а в 2006 году, [когда мы продвигали] "The Crusade". И я помню, как подумал: "Я должен поговорить с этим парнем о вокале". Я задавал ему вопросы о пении, и в итоге он сказал мне: "Я верю, что когда-нибудь твой голос станет таким же, как у Ронни Джеймса Дио". Вот что мне сказал Bruce Dickinson. Я ответил: "Спасибо, чувак". Это осталось со мной навсегда. Затем, в октябре 2007 года, мы давали концерт в Японии, открывая концерт HEAVEN & HELL, и мне удалось встретиться с Дио. Я рассказал Дио ту же историю. Я сказал: "Bruce Dickinson сказал, что когда-нибудь у меня будет такой же голос, как у тебя". Ронни Джеймс Дио посмеялся и сказал: "Знаешь, Bruce наконец-то признал, что я один из его героев". И на этом всё закончилось. И мы вместе пропустили по бокалу вина. Это была очень приятная ночь».







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